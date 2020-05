Pichetto dijo “no soy ex político” y criticó al gobierno “No hay un plan económico, no lo tuvieron nunca”

El ex legislador y candidato a vicepresidente de Juntos por El Cambio, Miguel Ángel Pichetto habló en exclusiva con “Todo es Posible”, el programa emitido por Fm 105.1 y La 100 en Carlos Casares, donde expresó su visión sobre las medidas del gobierno sobre la cuarentena y criticó al gobierno sobre el tránsito de la economía “no hay un plan económico, no lo tuvo nunca”.

Al presentarse el actual dirigente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto expresó “No soy ex político, no extraño la función pública, fui intendente, senador, me tocó estar en contacto con la gente, me gusta discutir ideas y pensar la Argentina”.

Al ser consultado hacia donde vamos con las medidas del gobierno sobre las cuarentena, Pichetto expresó “Las nuevas medidas van camino a la flexibilización, la argentina necesita recuperar la economía, el estrago que hace el parate. Me parece muy bien que las zonas como Carlos Casares puedan ir abriendo”.

“Hay que tener una visión en la salida y no en la lógica de la cuarentena, el gobierno si hace eso, vamos a tener pocos fallecidos y una reactivación de los sectores productivos. Estamos en un proceso de 2 meses con parálisis económica ”, afirmó al programa “Todo Es Posible”, conducido por Fernando Pietrafesa y Daniela Caprioli.

Sobre la política sanitaria del gobierno de Alberto Fernández frente a la Pandemia, sostuvo “La cuarentena tuvo un relativo éxito”, pero a la vez, remarcó “La OMS dice que tenemos que generar anticuerpos, en castellano que vivamos con el virus”.

“Vamos a darle el gobierno la derecha. El hecho novedoso es que las camas de terapia en un 30%. Si hacemos un testeo a nivel nacional se verá un bajo nivel de infección. Y de muertes. Cómo evoluciona se verá, y tendremos que aprender a convivir con este virus”, reflexionó Pichetto.

Al preguntarle cómo lleva el Aislamiento social, el ex senador en varias oportunidades fue tajante “La llevo mal, la única salida es a un programa de tv en taxi voy y vengo. La vida es una vida en sociedad, es totalmente ridículo sostener esto y va en contra de la naturaleza del ser humano”.

Pichetto destacó el comportamiento de la sociedad argentina hasta el momento “Ha habido un sometimiento y displinamiento social muy valioso, pero empieza a agotarse con una cuestión casi lógica”.

Al ser consultado sobre la decisión del ejecutivo municipal en Carlos Casares de aplicar el “toque de sirena”, Miguel Ángel Pichetto aseveró “El toque de sirena es un verdadero disparate, pero bueno es con la lógica que se termine la actividad comercial, por lo menos se permite la actividad”.

En esa misma línea, remarcó “La gente no puede sostenerse, esto está pasando en todo el conurbano y en gran parte del país. La gente la está pasando mal”.

Sobre si el gobierno se enamoró de la cuarentea, Pichetto dijo “La argentina tiene la capacidad de hacer todo extremo, cuando fue la convertibilidad todos estaban enamorados y voló por el aire”.

“No hay un claro panorama de esta pandemia. Lo único cierto y concreto es que el proceso económico en la argentina, ha tenido un golpe muy fuerte en todas las actividades, y genera incertidumbre en todos los sectores privados y los empleados”, contó a “Todo es Posible”, el ex candidato a vice presidente junto a Mauricio Macri y aclaró “Los empleados públicos también están sufriendo en las suba del dólar que impacta en los salarios”.

“No hay un plan económico, no lo tuvo nunca, ojala podamos llegar a un acuerdo con el FMI y no caer en default. Si no hay una mejora en la oferta esto va a ocurrir. Sino llegas a un acuerdo con los acreedores con puntos de equilibrio te van a ir a juicio”, remarcó Pcihetto, según publica el portal de noticias PortalElToro.com

“Con Macri planteamos un punto de equilibrio”

“La acción del gobierno está enfocada en lo sanitario, desde JXC con MAcriplantemaos un punto de equilibrio más de lo sanitario y económico”, afirmó el senador nacional.

Respuesta a Sergio Massa

“Es una pelotudes, lo que dijo. No tiene importancia. Si le preocupa lo que digo es porque debe llegar a algún sector y les molesta”, dijo Pichetto y sostuvo “La política se puede hacer sin estar en un cargo público. En el marco de la democracia se pude debatir y proponer. No extraño la función pública”.

“Ningún congreso funcionó de esta manera en el mundo, pero, el congreso tiene que funcionar y la justicia también, no puede estar de feria todo el tiempo, lo único que hicieron fue usarla para sacar delincuentes en la provincia de Buenos Aires; creo que hay sectores del gobierno, de DDHH que quisieron liberar presos.

“Macri está bien, con un silencio prudente, razonble”

Sobre su relación con el ex presidente Mauricio Macri, dijo “Hablo con él bastante seguido, lo veo bien, con un silencio, prudente, razonable, el mejor aporte es estar en silencio. No deja de estar preocupado por el país y la marcha de la economía”.

Pensando un nuevo partido propio

“Se viene un partido propio, estoy tratando de ampliar la base de sustentación de juntos por el cambio, Unir, y otros sectores del peronismo. En el 2021 y 2023 vamos a buscar ser parte del gobierno”, anticipó Pichetto.

El distanciamiento en la política internacional

“Me preocupa el distanciamiento con las políticas internacionales. Donde va a ir la argentina. La zona productiva de Carlos Casares tiene que ver con un mundo privado, que comercializa, si nos aislamos Brasil le va a comprar el cereal a Canada o EEUU”, reflexionó Pichetto.

“La ideología de la argentina del pobrismo. Dar planes, dádivas para controlar los votos existió. Es un tema que pueda estar ocurriendo”, dijo el ex senador.

Quien por último sentenció “El problema en argentina es que hay entre 8 y 10 millones de personas que no laburan”.

Fuente: PortalElToro.com

