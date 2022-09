Persiste la búsqueda de un joven de 18 años en el Río Luján, desaparecido hace más de 72 horas: qué se sabe hasta ahora

Un joven de 18 años se encuentra desaparecido desde el sábado a la noche, cuando la pequeña lancha en la que viajaba chocó con otra embarcación en la que se movilizaban siete personas.

Se trata de Martín Barrios, cuya familia busca de manera desesperada y por quien se desarrolla desde hace más de 72 horas un megaoperativo de rescate de la Prefectura Naval Argentina.

Según indicaron, la embarcación de Martín se llamaba “Juanic”, la cual chocó en el kilómetro 26 del Río Lujan, no lejos de la guardia Marina del Norte, cuyo acceso náutico está prohibido.

Qué se sabe hasta el momento

Prefectura ya envió a varios efectivos al río en búsqueda de Barrios y además reportó que en elotronavío se encontraban alrededor de 7 personas, quienes iban hacia el club náutico regional Amarras del Norte, hasta que el conductor se dio a la fuga.

“La colisión fue en las cercanías del club Amarras del Norte, en el kilómetro 26 del Río Luján y tenemos una persona desaparecida de 18 años”, afirmó el prefecto principal de la Prefectura Pablo López.

“Se inició de inmediato un operativo de búsqueda con distintos medios fluviales, ya sean semirrígidos como guardacostas. Estamos realizando diferentes fases de búsqueda y durante los horarios diurnos estamos buscando con los buzos de la estación SIPA”, completó.

A raíz de la desaparición, la familia de Barrios realizó una publicación en las redes sociales en la que pidió ayuda a quienes puedan suministrar cualquier dato.

El reclamo de la familia

La familia acusó que el hombre que conducía la otra lancha era “amigo del Jefe de Prefectura” y denunció que esa misma persona robó el registro de cámaras de seguridad de la zona para que no se pueda revisar el choque.

También acusó al conductor de la otra embarcación de haber conducido alcoholizado cuando se produjo la colisión. Sin embargo, esa hipótesis fue desmentida rotundamente por la propia Prefectura.

“La persona que venía conduciendo la otra embarcación fue puesta disposición de la Justicia, le dio negativo el control de alcoholemia y automáticamente se la notificó de lo que nos ordenó la Justicia”, dijo el prefecto López.

Cómo continuará la búsqueda

La Prefectura confirmó que la búsqueda por diferentes vías fluviales continuará durante el día y que por la noche se mantendrá el operativo, sólo mediante medios de superficie.

“Sinceramente, tenemos intenciones de que sea un escenario positivo. Todavía seguimos buscando una persona. Hasta no encontrar un cuerpo, para nosotros sigue siendo una persona viva con posibilidades de estar en cualquier lugar. Lastimada o no, no lo sabremos”, afirmó Pablo López.