Oscar de Isasi: “La única forma de evitar la restauración neoliberal es alejarnos de las políticas del FMI”

El secretario de ATE provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi, dialogó con Todo Provincial RADIO respecto a la nueva etapa que se abre en el gobierno nacional a partir de la incorporación al gabinete de Sergio Massa. El dirigente gremial pidió alejarse de las políticas del FMI y anticipó que los movimientos populares que integran el Frente de Todos “no se quedarán estáticos”.

“Si el gobierno nacional no vuelve a enfilar para el mandato inicial que lo llevó a ganar no tendrá posibildiades de proyectarse más allá del 2023, y sólo tendrá como objetivo llegar a terminar el mandato”, advirtió Oscar de Isasi.

Y apuntó: “En los 9 meses que quedan, porque el resto del tiempo será de disputa electoral plena, debe volver a la reparación de derechos. El 27 de octubre de 2019 hubo un cambio de gobierno porque hubo un triunfo en la calle y en los barrios. El Frente de Todos generó expectativa de poder terminar una etapa de quita de derechos y entrar en una de reparación de derechos”.

De Isasi reconoció que la pandemia afectó la posibilidad de ejecutar políticas y que el gobierno “será recordado como uno de los que mejor gestión sanitaria tuvo”, aunque pero también “será recordado como uno que no pudo cumplir su mandato central que era de mejorar las condiciones de vida”.

“En estos 9 meses se debe enfilar hacia una más justa redistribución de la riqueza y empezar a resolver los problemas cotidianos de nuestro pueblo que no giró a la derecha y no votó para acercarse a las políticas del FMI. En las elecciones de medio término hubo 5 millones de votantes que habían depositado sus expectativas en el gobierno de Alberto Fernández y que luego la retiraron porque no se resolvieron sus principales problemas”, opinó el titular de ATE bonaerense.

Y subrayó: “La única forma de recuperar el volumen electoral y evitar la restauración neoliberal en 2023 es que nos alejemos de las políticas del FMI y entremos en una etapa de políticas redistributivas con el ingreso básico universal, aumento de emergencia de salarios y jubilaciones, estricto control de precios, restatización de la vía troncal del Paraná, dragado del Canal Magdalena, una propuesta que tenga en el centro la soberanía, el trabajo y la producción”.

El dirigente de la CTA Autónoma señaló que si el gobierno se apega a las exigencias del FMI “será muy difícil el tiempo que nos toca transitar”, y también “será difícil que las provincias ejecuten políticas redistributivas porque el Fondo está planteando empezar a reducir transferencias a las provincias“.

“En la provincia de Buenos Aires, después de mucho tiempo se votó un presupuesto que no fue de ajuste ya que la partida para educación y obra pública superó la del pago de deuda pública. El FMI apreta para que se reduzcan las transferencias a las provincias que no podrán ejecutar sus políticas. Si no hay un cambio de rumbo estaremos en serias dificultades, los sectores populares pasaremos más penurias y estará más cerca la restauración neoliberal“, advirtió.

Oscar de Isasi adelantó las movilizaciones se vienen

En este contexto, de Isasi consideró que “no debemos estar estáticos”, y opinó: “Los militantes del FdT debemos construir una corriente en su interior con cada vez más volumen político para retomar el camino de la reparación de derechos. Espero que los anuncios de Massa vayan en ese sentido porque se juegan muchas cosas en la Argentina”.

El próximo 7 de agosto, la CTA Autónoma participará de la marcha de San Cayetano a Plaza de Mayo.

Por otra parte, se refirió al plenario realizado en el Astillero Río Santiago y apuntó: “El eje del plenario era encontrarnos para valorar en qué etapa estamos en lo que respecta al Astillero Río Santiago para su plena reactivación. No hay peligro de las fuentes laborales como sucedió durante el macrismo pero necesitamos su pleno reactivación, con la incorporación de tecnología“.

Y anticipó: “Pediremos una audiencia al gobernador Axel Kicillof que tuvo una conducta ejemplar respecto al futuro de la vía troncal del Río Paraná y planteó la necesidad de restatizarla cuando estaba todo listo para volver a concesionarla. Además instaló con mucha fuerza la necesidad de dragar el Canal Magdalena”.

Por otra parte, detalló que se resolvió realizar un “Ensenadazo” durante la segunda quincena de agosto y sumarse a la marcha federal por la recuperación de la vía troncal del Paraná y la creación del Canal Magdalena que se hará Plaza de Mayo en la primera quincena de septiembre.

“Tenemos la urgencia de que se firmen contratos antes de fin de año para que el ARS tenga trabajo efectivo en 2023. Está todo latente pero necesitamos que el Ministerio de Seguridad y el de Defensa Nacional avance con la firma de contratos. Kicillof está jugando fuerte para la recuperación de soberanía y eso requiere que el ARS esté en pleno funcionamiento”, concluyó.