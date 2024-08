“No es ajuste, es crueldad”: Kicillof apuntó contra Milei por liberar el precio de las garrafas

El gobernador bonaerense Axel Kicillof apuntó contra Javier Milei por la decisión de desregular el precio de las garrafas. Aseguró que se trata de una medida de un «gobierno cruel».

A través de su cuenta de X, Kicillof compartió la noticia sobre la desregulación del precio de las garrafas de gas y dijo: «Definición de un Gobierno cruel, al que no le importa la gente (aclaración: no es “libertad” sino beneficiar a unos pocos con los bolsillos de millones que no dan más)».

De acuerdo a la información que exhibió el mandatario bonaerense en sus redes, un 38% de los hogares del Gran Buenos Aires no cuentan con gas natural, por lo que necesitan de la compra de garrafas para acceder al servicio.

«Recién hablamos con una familia paga 400 lucas de alquiler, desregularon el precio de las garrafas. Es poner un poco de cordura y solidaridad donde solo hay beneficios y lucro. No es ajuste, es crueldad. Ni siquiera es gasto publico, es no gobernar para las mayorías, algo que probadamente no les importa», lanzó Kicillof.

Esta semana, a fin de desregular los precios del sistema, la Secretaría de Energía eliminó los “Precios Máximos de Referencia” para las etapas de fraccionamiento, distribución y venta al público de garrafas a fin de establecer únicamente “precios de referencia”, sin un tope “que obstaculice la cobertura real de la variación experimentada en los costos”.

El objetivo de la medida, es “dejar de obstruir el ejercicio de las libertades individuales en el ámbito contractual conforme los principios de libertad de mercado” y esta decisión “producirá una mayor eficiencia en lo económico y estimulará la inversión produciendo una mejora progresiva en cuanto a una amplia competencia logrando elevar al mercado de GLP local a estándares internacionales”.

Días atrás, Axel Kicillof ya había apuntado contra Milei, remarcando que «a la crueldad del Gobierno nacional» la Provincia le responde «con un Estado presente, transparente, eficaz y, sobre todo, más humano».