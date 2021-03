Néstor Auza pelea por volver al Rectorado de la UNICEN: “Me da pena ver cómo está la Universidad”

Por: Martín Mazzoleni

El ex rector de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN) buscará retornar al cargo que dejó hace 14 años. En entrevista con Todo Provincial, el doctor en Veterinaria que ocupó lugares de relevancia en diferentes organismos técnicos y académicos nacionales y provinciales expresó duras críticas a la gestión que conduce la casa de altos estudios desde el 2008.

En vísperas de unas elecciones que todavía no tienen fecha por la situación epidemiológica, Auza busca avanzar con la “poca campaña” que puede desplegar. Asegura que muchos decanos “le cierran las puertas” por pertenecer al oficialismo. Ese “desprecio” no lo tolera y considera que en el ámbito universitario “nadie debería negarse a debatir ideas”.

En el centro de la Provincia, son muchos los que consideran que durante la gestión de Auza (2000-2007) la UNICEN “pegó el salto”. Ahora volverá a ser candidato a rector con intenciones de patear el hormiguero en una universidad que, según él, permanece en “estado de reposo”. Sus proyectos pasan por impulsar una “descentralización” y dotar de mayor jerarquía las sedes de Olavarría y Azul. La entrevista completa de Todo Provincial con Néstor Auza:

-¿De qué se trató la asamblea realizada la semana pasada en Olavarría?

Fue una actividad en el marco de la poca campaña que podemos hacer. Los consejos académicos de cada Facultad están cerrados y el vínculo con ellos lo tiene únicamente el oficialismo. Nosotros estamos pidiendo que se abran los consejos.

Habían lanzado el rumor de que bajaba mi candidatura y la mejor forma de descartarlo fue esta asamblea que hicimos en Olavarría. Hubo un gran debate y quedó demostrado que la gente de la Universidad quiere volver a participar en libertad, sin acosos, y decir lo que cree, siente y piensa.

-¿Cómo viene su campaña?

Se dificulta mucho porque no podemos llegar a los consejeros y hay decanos que ni siquiera quieren escuchar nuestras propuestas porque forma parte de un determinado grupo político. Hacía bastante tiempo que no estaba en la Universidad y hay gente que no me conoce. La forma de revertir esa desventaja es con el debate personal, frente a frente.

La política como sólo instrumento para gobernar una institución académica me da hasta un poco de miedo. Como forman parte de un grupo político ni siquiera se interesan por lo que piensa el otro. En la política partidaria esto puede ser habitual pero en el ámbito universitario es muy difícil de entender. Uno creería que las autoridades se definen a partir del debate de proyectos e ideas. La negación es un reduccionismo peligroso.

Yo no pienso concentrar el poder de la universidad en cuatro o cinco sino en liderar una regionalización con un crecimiento estratégico. La universidad actualmente crece a partir de su crecimiento de sus sedes de Olavarría y Azul. Por eso necesitan tener una jerarquía administrativa y política superior a los decanos porque si no se pierde la noción concreta de campus en función del crecimiento de entorno articulado con la sociedad y los municipios.

-¿Se puede replicar la experiencia de Tandil en el resto de las sedes de la UNICEN?

Tandil sigue siendo industrial gracias al polo informático que creamos nosotros. Antes tenía una fuerte industria metalmecánica pero en estos momentos el sector más importante es el de la industria del software, con 60 empresas y más de 4 mil trabajadores, la mayoría de ellos formados en la UNICEN.

Este es poder y el desafío de la Universidad que debe ordenar el entorno para que luego se convierta en economía y trabajo. No hacemos nada con una universidad mirando hacia adentro. Con semejante cantidad de empleados, técnicos e investigadores, un presupuesto que no envidia al de ningún municipio y la excepción del pago de tarifas es imposible pensar en una universidad aislada del entorno socio productivo.

Las Facultades deben abandonar el estado de reposo que mantienen desde hace tantos años y empezar a trabajar en devolver a la sociedad todo lo que da. Es una cuestión inercial, si no interacciona el Rectorado tampoco lo harán las Facultades. Esto sucede hace 14 años y por eso es tan difícil revertir.

-¿En qué se traduce ese estado de reposo que usted describe?

Hay un status quo permanente con 5 o 6 personas que conducen una universidad que perdió su impacto regional. Es una visión de universidad endógena. Los investigadores van cada uno para su lado, la universidad para otro y se educa más o menos. Las facultades deben renovar sus planes de estudios, discutir y modernizarse. Eso en la Unicen no existe, salvo algunos grupos selectos de investigación.

La pandemia desnudó cosas importantes como la falta de gestión de conocimiento. Nuestra universidad genera conocimiento a través de los investigadores pero el rectorado no lo gestionan para generar impacto en la sociedad. Un ejemplo es lo que está pasando con la ivermectina, con un científico que está tratando de convencer gente con una valijita cuando en realidad eso debería hacerse desde el Rectorado. El investigador no está para gestionar el conocimiento en términos de desarrollo.

-¿Qué proyectos tiene para las sedes de la Unicen fuera de Tandil?

Estamos proponiendo la creación de un Polo Biomédico en Olavarría. Se busca desarrollar aparatología médica y lograr que se sumen empresas para establecer en la región un sector que impacte en la salud, en ciencia y en tecnología.

En Olavarría funciona la Facultad de Medicina que pronto deberá tener un laboratorio de simulación porque si no habrá problemas. Además está la Facultad de Ingeniería con ingenieros electromecánicos que ya han incursionado en electro medicina. Será central desarrollar ese polo en la ciudad campus junto al municipio.

Es el triángulo virtuoso de una descentralización en regiones. Se trata de usar el conocimiento científico y técnico más la política para generar economía. En todo el mundo se avanza en ese sentido pero para eso hay que dejar la oficina y coordinar con los estamentos en los que se toman decisiones.

En la extensión de Quequén se debería estar pensando en un instituto relacionado a las problemáticas de las ciudades costeras en conjunto con el municipio de Necochea. Es muy importante que cada población tome los proyectos como propios porque no se puede desarrollar con gestiones a distancia.

-¿Y en Azul?

En la sede de Azul tengo la ilusión de que Abogacía oriente su formación. Es una ciudad relativamente chica para tener una Facultad que haga lo mismo que las del resto del país porque colapsa desde el punto de vista profesional. Es una carrera que necesita una ingeniería estratégica importante.

Desde el punto de vista técnico científico me gustaría que la Facultad de Derecho tome como propio un ejercicio teórico relacionado con la descentralización y regionalización, y su jurisprudencia.

Si la regionalización político productiva de la Provincia no la hace el hombre la hará la naturaleza. Tenemos la oportunidad de anticiparnos y avanzar en forma ordenada. Lo primero que habría que hacer en la Provincia es modificar la Ley Orgánica Municipal que actualmente impide cualquier crecimiento moderno porque está prohibido que los municipios trabajen en corredores productivos. Cada uno tiene que rendir lo que recibe y gasta y no puede invertir con otro municipio. Eso es algo retrógrado.

-¿La UNICEN debe compararse con las grandes universidades históricas?

Cuando era rector impulse un tratamiento presupuestario para las universidades chicas del interior distinto al de las universidades tradicionales. Los indicadores para la distribución de fondos se basan en cantidad de metros cuadrados cubiertos, estudiantes, profesores, entre otros factores. De ese modo nunca podremos estar a la altura de las universidades históricas.

Hay que dejar de estar a las sombras de esas instituciones e independizarse. Nosotros peleábamos presupuesto en la Legislatura con los intendentes. Hay que animarse a hacer cosas diferentes y dejar de estar al abrigo de las grandes instituciones tradicionales que es mucho más cómodo. Porque cuando uno impulsa cambios se tiene que pelear. El mensaje de no te pelees con nadie es un mal síntoma.

La UNICEN antes era distinta al resto, ahora ni siquiera lo es. Una cosa es administrar desarrollo y la otra es administrar rutina. En la pandemia la Universidad de San Martín, de la cual antes nos jactábamos de pasarla por encima, junto al Malbrán y el Conicet desarrollaron el suero equino. Nosotros, en medio de la pampa y rodeados de caballos, no pudimos tener una alternativa. Eso es no preocuparse por ser diferentes y para crecer hay que ser diferentes porque si sos lo mismo no podés competir con las universidades más grandes.

-¿Por qué decidió ser candidato después de 14 años?

Me vuelvo a presentar porque me da mucha pena ver cómo está la Universidad. Nosotros fuimos gestión durante la presidencia de Fernando de la Rúa durante la que se cayó la patria. Sin embargo, creamos las Facultades de Derecho, Salud, Arte, los colegios secundarios, la universidad para adultos mayores, la universidad barrial, los jardines de infantes, entre otras. Todo sin plata, con imaginación.

Estoy viviendo en Tandil, propuse ser parte de un grupo de trabajo en la próxima gestión pero no me dieron ni la más mínima posibilidad de participar. No me atendieron. Tenemos proyectos que sé que son importantes porque conozco a la universidad y vi muchas instituciones en el mundo. Me da pena que se aferren a los cargos y desprecien a quien tiene ideas.

-¿Cree que puede ganar?

Claro, sino no me presentaría. De todos modos, soy una persona de la democracia, me interesa participar y sé que dejaré algo por más que pierda. En la reunión de Olavarría se notó que la gente quiere participar y preguntar porque hace años que no lo hace.