Lo abanadonaron porque no ser “100% de raza” y ahora buscan alguien que lo adopte

La Sociedad de Amigos Protectores del Animal Abandonado de Bolívar (SAPAAB) publicó en sus redes sociales la foto de un perro que fue abandonado por sus dueños porque no era “puro” y buscan para él adopción responsable.

Según informaron desde SAPAAB, este hermoso perro fue abandonado por no ser un pastor alemán totalmente puro por lo que no servía para reproducirlo y vender sus crías.

“Su ‘familia’ no lo quiso más porque no es 100% de raza y no lograron que tenga crías. Se entrega castrado y se le hará seguimiento. Si te gustaría adoptarlo, comunícate con nosotros”, señalaron desde la organización proteccionista.

Los criaderos de perro son apuntados por proteccionista como lugares donde se ejerce un gran maltrato animal ya que las hembras sob obligadas a parir más veces de las que su cuerpo puede soportar, entre otras cuestiones.

Otras posturas consideran directamente que los criaderos son “un centro de tortura” donde alojan a “una gran cantidad de animales en jaulas” con el fin de “explotar”. Además señalan que quienes compran perros son “cómplices” de este sistema.