María Kugler, la primera intendenta mujer de la provincia: “Había 126 varones y yo”

María Luisa Kugler fue la primera mujer electa intendenta en la provincia de Buenos Aires y ahora el diputado provincial de Juntos, Emiliano Balbín, impulsa un proyecto de ley para declararla ciudadana ilustre.

En diálogo con Radio Provincia, la primera jefa comunal bonaerense (del distrito de Tornquist) sostuvo que “es un día muy especial para mí, porque el hecho de que me quieran hacer ciudadano ilustre me da cosa, pero lo acepto como un regalo del cielo, por todo lo que hice y por todo lo que me costó llegar a los lugares adonde llegué”.

En esa línea, profundizó: “Me costó llegar, pero no dimensionaba estas cosas tan fuertemente, estaba tan feliz por haber ganado que quería cambiar todo de un día para todo, formar mi gabinete. Después me di cuenta de la importancia de ser mujer y estar en un lugar de tanta decisión”.