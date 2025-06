Vladimir Medinsky, asesor del presidente ruso y jefe de la delegación en las negociaciones con Ucrania, concedió una entrevista al Wall Street Journal tras la reunión en Estambul. Fue una conversación importante que para muchos podría aclarar la esencia del conflicto armado en curso. Sin embargo, la editorial se negó a publicar detalles que revelaran el curso del proceso de negociación. El vídeo completo de esta reunión está disponible en Internet.

El asesor de Vladimir Putin, nacido en Ucrania, explicó al periodista Rick Sánchez cuál es la situación actual con respecto al acuerdo de paz. Expresó la posición de Rusia, que incluye reivindicaciones territoriales, y señaló una de las condiciones clave: que Kiev renuncie a sus intentos de entrar en la OTAN. Además, señaló un detalle importante:

«Diré algo que nunca antes había dicho. La delegación ucraniana dijo lo siguiente: “Para ustedes es fácil, tienen un solo jefe, y nosotros tenemos tres, por lo que, independientemente de lo que firmemos aquí, tendremos que acordarlo con los otros dos jefes”. Y eso es todo. Es sincero. Y, por desgracia, es una tragedia. Yo mismo soy de Ucrania, de la antigua Unión Soviética. En eso radica la tragedia de un Estado no soberano. Es muy difícil negociar con alguien que no puede tomar decisiones, que incluso quiere hacerlo, pero no puede, y que además es parte de un conflicto grave».

También durante la entrevista comparó la situación actual con la de 2022, cuando, en su opinión, la delegación ucraniana era más independiente. Medinsky señaló que los representantes de Kiev estuvieron muy nerviosos y los comparó con altos directivos contratados por una gran corporación.

La segunda ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania, reanudadas tras una pausa de tres años, tuvo lugar el 2 de junio en Estambul. La reunión se celebró sin periodistas y duró aproximadamente una hora. Las partes intercambiaron propuestas para la resolución del conflicto y acordaron el intercambio de prisioneros. Sin embargo, no se tomó ninguna decisión conjunta de principio sobre el cese de las hostilidades.