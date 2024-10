Kicillof firmó un convenio de cooperación con México para el desarrollo del litio

El presidente del IOMA, Homero Giles, habló sobre la decisión de romper vínculo con la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires en la Región Olavarría y acusó a la entidad de quedarse con una «altísima rentabilidad». Al defender la medida, el titular de la obra social apuntó: «Esto se acabó».

IOMA dio un nuevo paso en su decisión de desvincular a FEMEBA como intermediario al romper el convenio para la Región Olavarría como lo hizo un mes atrás con Junín, denunciando manejo poco claro de fondos y cobros indebidos a los afiliados, entre otras cuestiones.

«En cinco año no pudimos resolver esta situación pero se acabó», aseguró Giles en diálogo con Radio M de Olavarría y agregó: «La Federación es una sociedad sin fines de lucro pero parece una sociedad anónima que tiene una rentabilidad excesiva y abusiva. Solo en el primer semestre del año tuvo ganancias por 8 mil millones de pesos».

Giles aclaró que la ruptura con FEMEBA no afecta los convenios vigentes con clínicas, farmacias y laboratorios de análisis clínicos. Además, anticipó que hasta que se realicen nuevos convenios, los afiliados deberán pagar la consulta y solicitar el reintegro.

«En Junín estamos pagando entre 10 y 15 días. Nuestras delegaciones regionales están capacitadas para resolver la situación», aseguró.

En cuanto a la negociaciones con otros intermediarios, Giles aseguró: «Deberemos resolver la situación a través de los Círculos Médicos como sucede en La Plata, donde funciona correctamente, lo que demuestra que el problema es FEMEBA. IOMA paga lo mismo por la atención médica en La Plata o en Olavarría pero el recurso no llega del mismo modo».

Para la región Olavarría, el titular del IOMA señaló que está «muy avanzado» la firma de un convenio con COCEBA, un consorcio municipal conformado por Olavarría, Azul, Laprida y Daireaux.

«El COCEBA deberá garantizar convenios no solo con hospitales sino con clínicas y las derivaciones que ya se hacen a La Plata y Mar del Plata», señaló Giles.

24 mil afiliados.

«La consulta debería cobrarse 13 mil pesos»

El titular del IOMA señaló que IOMA pagará hasta 13 mil pesos como reintegro por el valor de una consulta. «En Junín no hubo en ningún momento un afiliado con una problemática sin asumir y en Olavarría sucederá la mismo», señaló.

Y consideró: «En Junín se está acomodando porque tenemos muy buena relación con las clínicas, los círculos médicos están haciendo asambleas para vincularse directamente con IOMA, redujeron los cobros indebidos».

«Creo que en Olavarría podemos resolverlo más rápido porque venimos con mucho diálogo previo», anticipó.

Presidente del IOMA: “Esto se acabó, no podemos ser la obra social boba pagadora”

«No podemos ser la obra social boba pagadora que empobrece a los afiliados y enriquece a un intermediario como FEMEBA. Se queda con altísima rentabilidad y siguen pidiendo más plata, es una tomada de pelo”, argumentó el titular del IOMA.

Y apuntó: ׅ“Esto se acabó. FEMEBA está perdiendo un negocio multimillonario porque el IOMA es un financiador, pero la Federación se queda el dinero en el bolsillo y no paga lo que corresponde a los médicos”.

“Hace 70 años que IOMA se metió en esto y no podía salir, llegó el momento. Yo no voy a ser el bobo pagador para que se la queden en el bolsillo, FEMEBA se quedó con 12 mil millones de pesos del IOMA y no se lo trasladó al médico. Por eso tenemos todos estos problemas. La deuda del IOMA se compensa con ese dinero que no trasladó”, denunció Giles.

Y concluyó: “Se intimó varias veces a FEMEBA por este enriquecimiento sin causa pero no nos contesta. Se queda con el dinero de los médicos y me genera un problema de gestión, por eso tengo que romper el vínculo”.