Jorge Malatini: empezó “lavando aviones” en Carlos Casares y ahora es el único piloto de Red Bull en Argentina

Desde niño Jorge Malatini siente una atracción inexplicable por los aviones. Ahora, con 65 años, es el piloto de acrobacias aéreas más conocido de Argentina y el único que integra el equipo de Red Bull. Todo Provincial RADIO entrevistó al deportista oriundo de Carlos Casares que hizo un breve repaso de su gigantesca trayectoria.

“Cuando tenía 10 años iba a lavar aviones fumigadores y a barrer un hangar con piso de tierra en mi Carlos Casares local”, recordó Jorge “avioncito” Malatini sobre sus inicios.

Y continuó: “Después empece a marcar los lotes con una banderita para la pasada de los aviones. Me fui a estudiar a Luján pero venía todos los fines de semana porque quería seguir ligado a los aviones porque yo no tengo ningún familiar en el mundo aeronáutico“.

Cuando tenía 17 años, Jorge Malatini empezó el curso de piloto en el Aeroclub de Carlos Casares. En 1976 se recibió y comenzó a trabajar como aero aplicador. En 1980 ingresó a Aerolíneas Argentinas donde trabaji por casi 30 años y llegó a ser instructor.

“A las acrobacias llegué por viajar a Estados Unidos. Me contrataban para traer aviones de un solo motor desde Estados Unidos. No había GPS y tardaba como un mes en cada viaje”, recordó Malatini.

Y contó: “En uno de esos viajes fui a buscar un avión al norte de Estados Unidos y ahí estaba una reconocida fábrica de aviones acrobáticos. Me hice amigo de un piloto de prueba y el dinero que me pagaban para hacer el traslado me lo gasté en un curso de acrobacia”.

Los primeros shows aéreos de “Avioncito” Malatini tuvieron lugar en 1987. “Desde el año 90 vuelo en la categoría ilimitados, aviones extremos de acrobacia”, detalló. Desde ese momento recorrió cada rincón del país realizando las maniobras que maravillan a todos.

“Hace 35 años que hago acrobacias aéreas en forma profesional, hago shows casi todos los fines de semana además de carreras o exposiciones. Hice muchísimos eventos a nivel nacional e internacional”, contó.

Entre los grandes eventos que contaron con la participación de Malatini se encuentran las carreras de Fórmula 1 en el Roberto Mouras, el Dakar, también inumeragbles carreras de TC 2000 y Turismo Carretera.

Jorge Malatini asegura que en 4500 horas de vuelo de acrobacias “nunca tuvo una emergencia, ni sustos”. Consultado sobre el secreto para lograrlo, ccomentó: “Nunca se desvío de los procedimientos, siempre volé con una supervisión continúa. Todo funciona si hay supervisión porque un error menor puede ser fatal, para un piloto no hay dos chances. Nunca emprendo aventuras con finales inciertos”.

Muchos bonaerenses y turistas de todo el país que llegan a la Costa Atlántica durante el verano se han cruzado con el avión de Jorge Malatini realizando acrobacias frente a la playa. Este año iniciará su temporada número 24.

La llegada de Jorge Malatini a Red Bull

Malatini es el único piloto argentino que integra el equipo de Red Bull y uno de los pocos del mundo. “Estoy desde el 2015. Red Bull tiene muchos sponsoreados en Argentina pero en aeronáutica soy el único“, destacó.

“Red Bull me convocó por mi trayectoria, en 2016 estuve viviendo en Europa interiorizándome sobre todo este universo”, comentó.

Sobre su trabajo con esta empresa, Malatini detalló: “Ahora estamos haciendo la Red Bull Batalla, en el cual vuelan conmigo raperos de toda América. Se hacen tres rondas durante un vuelo que dura unos 25 minutos. Hay cámaras y varios micrófonos. Mientras hago acrobacias, los raperos tienen el desafío de no desconcentrarse”.

A pesar de haber llegado a lo más alto (literalmente), Jorge Malatini continúa viviendo en Carlos Casares donde sigue brindando servicios como aero aplicador.

“Nací y vivo en el pueblo, nunca me creo que soy el número 1 porque hay que cuidarse para gestionar la amenaza y el error. No puedo aflojar, siempre ver las condiciones previas y la preparación”, aseguró.

Y destacó: “Esto es un trabajo de equipo, yo tengo que agradecer a mi familia, los mecánicos, administración y mantenimiento. Esto es una mesa de tres patas, se me sacan una todo se desmorona. Voy a dejar de volar el día que los que están a mi alrededor se den cuenta que no puedo seguir”.