Dolor por el fallecimiento del docente Gustavo Collino mientras viajaba de La Plata a Saladillo a dar clases

Durante la noche del jueves se conoció el fallecimiento de Gustavo Collino, contador y docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), quien perdió la vida en un colectivo larga distancia mientras viajaba rumbo a Saladillo para dictar clases.

La noticia causó conmoción en toda la comunidad educativa de la UNLP y en la ciudad de Saladillo, donde también era muy querido y respetado por su labor académica. Desde la Municipalidad de Saladillo expresaron: “La comunidad educativa del Centro Universitario Regional Saladillo despide con profundo dolor al profesor Gustavo Collino, quien por años formó a nuestros estudiantes. Su dedicación y profesionalismo dejan una huella imborrable en nuestra institución. Le estaremos siempre agradecidos por su valioso aporte”.

El Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP también manifestó su pesar y recordó a Collino como un “profesor distinguido de nuestra casa de estudios por su trayectoria como docente”.

La triste noticia se conoció en la mañana del viernes, aunque el hecho ocurrió durante la noche del jueves, cuando la unidad de transporte en la que viajaba Collino llegó a Pehuajó y los choferes descubrieron que uno de los pasajeros se encontraba recostado sin vida en su asiento.

De acuerdo con las primeras informaciones, un pasajero advirtió que Collino llevaba kilómetros en la misma posición y sin movimientos, por lo que dio aviso a los conductores al llegar a destino. Al constatar que no reaccionaba, dieron aviso a la Policía Bonaerense, que finalmente confirmó el lamentable desenlace.

El fallecimiento del contador y docente generó una profunda consternación en la UNLP y en Saladillo, donde dejó una huella imborrable en generaciones de estudiantes.