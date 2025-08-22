Información General
Dolor por el fallecimiento del docente Gustavo Collino mientras viajaba de La Plata a Saladillo a dar clases
Durante la noche del jueves se conoció el fallecimiento de Gustavo Collino, contador y docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), quien perdió la vida en un colectivo larga distancia mientras viajaba rumbo a Saladillo para dictar clases.
La noticia causó conmoción en toda la comunidad educativa de la UNLP y en la ciudad de Saladillo, donde también era muy querido y respetado por su labor académica. Desde la Municipalidad de Saladillo expresaron: “La comunidad educativa del Centro Universitario Regional Saladillo despide con profundo dolor al profesor Gustavo Collino, quien por años formó a nuestros estudiantes. Su dedicación y profesionalismo dejan una huella imborrable en nuestra institución. Le estaremos siempre agradecidos por su valioso aporte”.
El Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP también manifestó su pesar y recordó a Collino como un “profesor distinguido de nuestra casa de estudios por su trayectoria como docente”.
La triste noticia se conoció en la mañana del viernes, aunque el hecho ocurrió durante la noche del jueves, cuando la unidad de transporte en la que viajaba Collino llegó a Pehuajó y los choferes descubrieron que uno de los pasajeros se encontraba recostado sin vida en su asiento.
De acuerdo con las primeras informaciones, un pasajero advirtió que Collino llevaba kilómetros en la misma posición y sin movimientos, por lo que dio aviso a los conductores al llegar a destino. Al constatar que no reaccionaba, dieron aviso a la Policía Bonaerense, que finalmente confirmó el lamentable desenlace.
El fallecimiento del contador y docente generó una profunda consternación en la UNLP y en Saladillo, donde dejó una huella imborrable en generaciones de estudiantes.
“La aventura se termina acá”: cerró Procens en Balcarce, la primera biofábrica de insectos de Argentina
Procens anunció el cierre de su biofábrica de insectos inaugurada a principios del 2024 en Balcarce. Se trataba de la primera industria de economía circular del país de insectos que fabriba aceites y harinas para la alimentación de animales, y fertilizantes orgánicos para abonar cultivos. Adjudicaron este cierre al «contexto global de la industria de los insectos, combinado con la situación económica argentina».
“Desde la instalación de nuestro bioterio experimental en Colonia Caroya (Córdoba) en 2019, hasta la operación exitosa de nuestra planta piloto industrial en Balcarce, hemos superado una multitud de desafíos y logrado tantas cosas que pensábamos imposibles. Lamentablemente, el contexto global de la industria de los insectos, combinado con la situación económica argentina, no nos dió la tracción suficiente para poder seguir adelante», manifestaron desde Procens.
La industria basada en insectos es joven y algunas de las pocas experiencias desarrolladas se realizaron principalmente en Europa, pero en América Latina aún no opera ningún actor a nivel industrial.
Los fundadores de Procens son el belga François Nolet y el francés Julien Laurençon, dos jóvenes que se radicaron en Argentina y buscaron inversiones para avanzar con este proyecto en la ciudad de Balcarce.
«Siempre hicimos mucho hincapié en consolidar vínculos humanos de calidad y vivir alineados con nuestros valores. Queremos agradecer a todas las personas que trabajaron en Procens a lo largo de estos años, a nuestros inversores, proveedores, clientes, autoridades locales, a las comunidades de Triple Impacto, y a todas las personas de nuestro ecosistema que fueron parte de esta hermosa aventura. Ustedes fueron nuestro gran motor durante todos estos años», manifestaron.
Asimismo, expresaron su agradecimiento a las comunidades de Colonia Caroya y de Balcarce por «habernos recibido con los brazos abiertos y hacernos sentir en casa».
«La aventura se termina acá para Procens, pero esperamos haber dejado una huella en el territorio y haber inspirado a personas, emprendedores y organizaciones con quienes compartimos el camino», apuntaron.
Esta industria tenía como protagonista a las larvas de mosca Solado Negro capaces de realizar un proceso natural de bioconversión, transformando basura en nutrientes de alta calidad para animales y plantas que se benefician de la eficiencia natural.
«Si bien la industria necesita tiempo para madurar, estamos convencidos que los insectos pueden jugar un papel importante en la transformación de la agricultura», expresaron.
«Nos quedamos con la linda sensación de haber vivido una aventura profundamente humana y guiada por el deseo de construir un mundo mejor», concluyeron.
Chacinados artesanales: productores bonaerenses ya podrán comercializar en toda la Provincia
El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, presentó la nueva resolución que entrará en vigencia la próxima semana y que establece un marco normativo específico para la elaboración de chacinados de pequeña escala. La medida surge como respuesta a una necesidad histórica del sector artesanal, que hasta ahora no lograba formalizar su actividad.
Durante el encuentro con productores charcuteros artesanales y representantes del Colegio de Veterinarios bonaerense, Rodríguez destacó: “Nos alegra mucho acompañar desde la provincia de Buenos Aires la pasión que le ponen las y los productores a lo que hacen. El trabajo articulado permitirá la habilitación para comercializar en toda la provincia, garantizando la inocuidad de los alimentos”.
La nueva normativa adapta los requisitos a las particularidades de la producción artesanal, estableciendo un marco sanitario adecuado para fábricas con capacidad de hasta 1.000 kilos de volumen final, destinadas a la comercialización dentro del territorio bonaerense.
Entre los requisitos se contempla la presentación de una solicitud de inscripción y habilitación, croquis del establecimiento, inscripción en ARCA y ARBA, carnet de manipulación de alimentos, declaración jurada del volumen de producción y la contratación de un médico veterinario de registro que supervise la elaboración. Además, cada producto deberá inscribirse en la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) del ministerio.
La normativa también fija condiciones edilicias obligatorias: área de desposte y elaboración, sector de aditivos, equipos de refrigeración, espacio de acondicionamiento del personal y, de ser necesario, secaderos, ahumaderos, estufas y equipamiento para salazones. En cuanto a la composición y rotulado, se deberán cumplir los parámetros del Código Alimentario Argentino.
Rodríguez subrayó que esta medida se suma a las normativas ya implementadas como PUPAA (Pequeñas Unidades Productivas de Alimentos Artesanales) y ELEA (Establecimientos Lácteos de Elaboración Artesanal), con el objetivo de “seguir por la misma senda: una producción con más productores y productoras, y alimentos inocuos para las y los bonaerenses”.
Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Agrario brindará capacitaciones a productores y personal municipal para acompañar la implementación del nuevo marco normativo y garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad e inocuidad.
Marinucci advirtió que los camiones bitrenes “aumentarán la siniestralidad en sobrepasos”
El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, cuestionó la decisión del gobierno nacional de habilitar la circulación de camiones bitrenes sin restricciones en las rutas del país. El funcionario advirtió que la medida puede generar un aumento exponencial de la siniestralidad, ya que estos vehículos de gran porte requieren infraestructura adecuada para su circulación.
“El tonelaje y el tamaño de los bitrenes no va a permitir la circulación de otro tipo de vehículos, aumentando la siniestralidad por la necesidad de sobrepasos”, señaló Marinucci, y remarcó que “desregulan sin ver la necesidad para poder avanzar con la circulación de los bitrenes”.
El ministro aclaró que no se opone a potenciar el transporte de carga, pero consideró que la decisión del gobierno nacional está mal planteada: “Está mal el contexto y dónde lo quieren aplicar”.
Marinucci cuestionó la falta de inversión en la red vial: “Hace un año y medio que no hay mantenimiento y además plantean que no va a haber plata para la obra pública. Poner un vehículo de estas dimensiones en rutas que no están desarrolladas, diseñadas ni preparadas, genera riesgos para los conductores”.
En este sentido, explicó que los bitrenes necesitan autovías, banquinas asfaltadas, rotondas con la circunferencia necesaria y dársenas para permitir sobrepasos, condiciones que muchas rutas argentinas no cumplen. También señaló que la desregulación podría tener impacto en el empleo en el sector logístico, debido a la reducción de personal en las empresas.
Por otro lado, Marinucci se refirió a la circulación de vehículos sin patente, una problemática creciente en distintas rutas y ciudades. “Hay coches cero kilómetro que salen con certificado de placa en trámite, otros con pedido de duplicado y también está la viveza criolla”, dijo. Ante ello, adelantó que desde el ministerio se dispuso que los vehículos lleven un dominio visible del tamaño de una placa, de modo que puedan ser identificados sin poner en riesgo la seguridad vial.