El costo de morir: un intendente inauguró una Casa Velatoria Municipal para quienes no pueden pagar un sepelio

Amanda Alma Aguilar de 14 años estaba desaparecida desde el miércoles. Fue hallada asesinada en la localidad bonaerense de Rincón de Milberg, partido de Tigre, dentro de una bolsa en el patio de la casa de su hermana, luego de que su cuñado, quien quedó detenido como autor del femicidio, confesara ser el autor del hecho en una llamada telefónica que mantuvo con su mujer y una vecina.

Fuentes policiales y judiciales informaron que la víctima fue identificada como Amanda Alma Aguilar (14), cuya madre había denunciado su desaparición desde la noche del miércoles en su domicilio de la calle Carmen de Areno al 1600 de la mencionada localidad del norte del conurbano.

El imputado detenido es la pareja de la hermana de la víctima, Sixto Quiroga de 30 años, que a media mañana de hoy le mandó mensajes de WhatsApp y realizó una llamada a su mujer para pedirle perdón y confesarle el crimen.

«En ese audio contó que se había mandado una macana con la chica, que la había asesinado y que la tenía escondida en el patio de la casa«, dijo a Télam una fuente judicial.

La misma fuente explicó que, en la comunicación, Quiroga también le dijo: «Me pasó lo mismo», en referencia a otra situación que habría tenido con otra cuñada y que ahora es materia de investigación.

La llamada vía WhatsApp, que fue grabada por la Policía, fue tomada por una vecina del barrio que estaba involucrada en la búsqueda de Amanda, y a ella, Quiroga le dijo que se iba «a entregar», que le «pasó de vuelta«, y que Amanda estaba «en el patio»

La policía concurrió a ese domicilio, ubicado en el cruce de las calles Carmen de Areco y Rocamora, a unos 15 metros de donde vivía Amanda, y en el pequeño patio mencionado, debajo de un montículo de chapas, fierros y maderas, en un sitio angosto en el que también se hallaba la cucha de un perro, se encontró el cadáver embolsado, junto a un pico y una pala quebrada.

«Estaba debajo de un montículo de chapas y basura, dentro de una bolsa de naylon símil transparente, vestida y con signos de violencia«, describió a Télam una fuente de la investigación.

Los peritos determinaron a simple vista que la víctima tenía un golpe en la cabeza y varias puñaladas en el pecho, que llevaba puesta la misma ropa que en la noche en que desapareció.

Tras el hallazgo, el cuerpo fue llevado a la morgue del Hospital de San Fernando donde se realizará la autopsia que confirmará la causa, data y mecánica de la muerte, como así también si sufrió un ataque sexual, entre otras cuestiones de interés para la causa.

En principio, la adolescente llevaba muerta más de 24 horas, añadieron los informantes.

En el caso ya intervienen tres fiscales de Tigre: Sebastián Fitipaldi, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Rincón de Milberg; Pablo Menteguiaga de la UFI de Violencia de Género; y Mariela Miozzo de la UFI de Delitos Sexuales y Conexos a la Trata de Personas del mismo distrito.

Los fiscales aguardaban esta tarde la finalización del trabajo de la Unidad Criminalística de la Policía Científica en la escena del hallazgo en busca de más elementos para su posterior análisis, y tiene previsto indagar mañana al acusado detenido.

En tanto, detectives de la SubDelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) y de la comisaría de Rincón de Milberg montaron un operativo de búsqueda del sospechoso, quien a primera hora de esta tarde fue localizado y detenido frente al cementerio.

El hombre había participado ayer de manera activa de las búsquedas y rastrillajes que se hicieron por la aparición de Amanda.

Incluso, desde su perfil de Facebook, Quiroga posteó fotos de la víctima con frases como «todavía no apareció» o videos de la marcha que ayer se hizo en el barrio.

Amanda había ido el miércoles por la tarde a visitar en Tortuguitas a un familiar y al regresar a su casa, su madre salió a hacer compras. Cuando volvió, a las 20.15, notó su ausencia, por lo que radicó la denuncia y se inició una búsqueda por el barrio y a través de redes sociales.

Por su parte, Claudia, la tía de Amanda, dijo esta tarde a C5N que cree que el acusado «la violó y no la quiso matar» y que finalmente la asesinó porque ella lo iba a «mandar al frente».

«La intentó ocultar en una cucha de perro, de madera. Después, cuando fuimos a la manifestación, ahí aprovechó, vino y la tiró al pozo ciego», indicó la mujer.

Según Claudia, el ahora detenido «tenía antecedentes de abuso contra una menor, pero no le dieron pelota porque no la mató».

«Quiso matarla, pero la chica salió corriendo, como no hubo pruebas suficientes no le hicieron nada. Cuando vinieron los perros, se quiso escapar, se fue. Le mandó un audio a mi sobrina y le dijo: `Tami te amo, cuidá a mis hijos. Perdón`», añadió.

También contó que envió un «segundo audio» en el que el sospechoso manifestó: «Me volvió a pasar lo de hace tres años, la violé, la maté y está adentro de un pozo».

«Amanda era el ser más hermoso que había, no usaba SUBE porque no sabía viajar, le daba miedo ir sola a la escuela. No sabía comprar, era una nena hermosa de ojos verdes», concluyó la tía, quien desvinculó del hecho a la hermana de la víctima.