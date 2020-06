Abarca sobre Vicentin: “Es una decisión estratégica tener una empresa testigo en energía, alimentos y debemos pensar también en el agua dulce”

El diputado provincial del Frente de Todos, Walter Abarca dialogó con TODOPROVINCIAL RADIO sobre lo que dejó la marcha contra Vicentin, la importancia del estado de tener una empresa testigo en el sector alimentario, las posibilidad de que sea la antesala de un nueva 125 y la exposición del ministro, Agustín Simone de Infraestructura sobre el plan de obras a 20 años que se plantea la provincia.

Al ser consultado sobre el análisis pos movilización, Walter Abarca expresó “No es el sector del Agro, es un sector muy polítizado que le molesta la presencia del estado, más allá de Vicentin o más allá de la empresa que sea, es una cuestión ideológica. No vi pequeños y medianos productores, al menos en el interior, eran militantes de cambiemos”.

“Es un sector liberal, que cree en el libremercado y que le molesta mucho la presencia del estado. Prefieren el manejo de una empresa extranjera antes que el manejo del propio estado”, remarcó el legislador peronista.

Y dejó en claro, que “En cambio los mediano y pequeños productores a través de Vicentin tienen un enorme expectativa de que puedan mejorar su precio y no ser rehenes de los exportadoras multinacionales. En el interior fue muy pobre, escaza la participación, sólo 4 o 5 autos que se juntaron en alguna ruta o plaza”.

En tanto, sobre la postura del gobierno de intervenir la empresa, explicó “Es una decisión estratégica, fundamental que el estado tenga una empresa testigo, YPF no maneja el mercado, pero es una empresa que ayuda a entender y el estado debe tener empresas testigos en alimentos, energías que pueda llevar a cabo una regulación. Creo que debemos trabajar en el agua dulce que es otras de las riquezas que tiene la argentina”.

En tanto sobre un sector de la oposición que impulso y participó de la marcha, analizó “Hay un sector más liberal de cambiemos que cree en el libre mercado, no quiero generalizar con la oposición porque no he visto dirigentes de la UCR, me parece que la oposición está muy fragmentada entre los que tienen la responsabilidad que tienen de gobernar y hoy están preocupados por la salud y la economía; y otros que tratan de sacar rédito político de la crisis y la caranchean”.

“Hay un sector de centro derecha que expresa Patricia Bullrich, Mauricio Macri que van a estar en contra siempre de las posturas del gobierno que va a impulsar la presencia del estado, la regulación del mismo, la justicia social, un gobierno peronista”, dijo Abarca a TODOPROVINCIAL RADIO.

En tanto, a que esto sea la antesala de una posible 125, el legislador y ex secretario privado de Néstor Kichner aclaró “No una 125 no, son tiempos distintos, momentos diferentes, yo particularmente creo que cometimos muchos errores con la 125 y un error muy grande sería generalizar que todo el campo está defendiendo a Vicentin”.

Simone en las comisiones de Obras Públicas, energía y servicios públicos de Diputados

Tras la exposición del ministro de infraestructura ante las comisiones de obra pública, energía y servicios públicos cámara de diputados Agustín Simone, el diputado Abarca contó “Se está pensando en un plan de obras y de desarrollo al estilo del plan quinquenal, a 20 años y tratar de ejecutar las mayor parte en la gestión de Kicillof”.

“En lo personal hacía mucho tiempo que no escuchaba hablar de un plan de desarrollo estratégico para la provincia de Buenos Aires, que después obviamente habrá que discutirlo, porque si es un plan de desarrollo estratégico significa la discusión de todos los sectores que intervienen, pero esta genial que estén pensando más allá de la gestión”, culminó el diputado de la séptima sección electoral.

