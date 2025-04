Ternium suspendió a 120 trabajadores en San Nicolás: “No sabemos cómo va a continuar”

La reconocida fábrica de ladrillos huecos Cerámica Fanelli de La Plata despidió sin causa a un trabajador de 7 años de antigüedad y dejó trascender que desvinculará a un total de 30 empleados. La Federación de Ceramistas busca evitar los cesanteos.

“El lunes me llamaron después de la joranda laboral para informarme mi cese laboral sin causa. Me negué a firmar mi despido y el telegrama me llegó a mi casa. Hacía 7 años que trabajaba acá”, aseguró el trabajador despedido de Cerámica Fanelli de La Plata.

La Federación Obrera Ceramista de la República Argentina (FOCRA) realizó una asamblea e inició negociaciones con la emrpesa para dejar sin efecto los despidos a cambio de suspensiones.

Cerámica Fanelli es una reconocida fábrica de ladrillos de La Plata. La empresa ubicada en 66 entre 177 y 179, en la localidad de Los Hornos, y tiene cerca de 180 trabajadores.

En 2023, la firma había anunciado una inversión de más de 650 millones de pesos para aumentar un 15 por ciento su producción de ladrillos huecos. Para ello había obtenido un préstamo a largo plazo otorgado por el Banco Argentino de Desarrollo (BICE) como parte del programa Crédito Argentino (Crear) del Ministerio de Economía.

La FOCRA viene denunciando una creciente ola de despidos en las fábricas del rubro. A la caída de las ventas se suma la flexibilización de las importaciones que también se ve favorecida por la cuestión cambiaría que hace más conveniente que las mismas firmas compren productos terminados en el exterior antes que producirlo localmente.

Días atrás, Cerro Negro de Olavarría cerró su fábrica de pisos y avanzó con el despido de 96 trabajadores. Por pedido de la FOCRA, el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria. En las audiencias realizadas hasta el momento la empresa del holding Sociedad del Plata ratificó su intención de achicar su planta de personal.