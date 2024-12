Kicillof desde Carlos Casares cuestionó a Milei: «predica la libertad para los de mayor poder adquisitivo»

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof visitó este miércoles el municipio de Carlos Casares donde junto al intendente local, Daniel Stadnik, entregó 36 viviendas para familias del distrito e inauguró un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y un Centro Universitario del programa Puentes. También inauguró la Casa de la Provincia.



En ese marco, Kicillof afirmó: “La entrega de estas viviendas y las inauguraciones de un centro universitario y un centro de salud tienen como objetivo mejorar las condiciones de vida de todos los vecinos y vecinas de Carlos Casares”. “Si bien es una continuidad de lo que hemos estado haciendo ya hace cinco años, estas políticas públicas tienen ahora un doble valor: nos permiten seguir ampliando derechos a pesar de la situación tan adversa a la que hemos llegado como consecuencia del ajuste del Gobierno nacional”, añadió.





“Existe mucha desigualdad y no todos tienen las mismas posibilidades: si dejamos las cuestiones básicas únicamente en manos del mercado, entonces millones de bonaerenses del interior sufrirían más necesidades y tendrían más dificultades para desarrollarse”, señaló el Gobernador y agregó: “El Gobierno nacional predica la libertad para muy poquitos, básicamente para aquellos de mayor poder adquisitivo: nosotros estamos convencidos de que, sin igualdad de oportunidades, la libertad es un verso”.



Las 36 viviendas entregadas junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, forman parte de un proyecto de 144 casas que demandaron una inversión de $2.503 millones. “Tenemos un Gobernador que mira con atención las necesidades que hay en los distritos del interior bonaerense: hoy no solo estamos entregando viviendas, sino que también inauguramos obras en salud, educación y una Casa de la Provincia que da cuenta de un Estado provincial presente”, remarcó Stadnik.



En materia educativa, con la participación del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, se realizó la inauguración formal del nuevo centro universitario donde ya se cursa la diplomatura en Negocios Agropecuarios, y se firmó un convenio para sumar una carrera de Administración en Redes Sociales. Además, se entregaron 37 netbooks a alumnos de escuelas secundarias en la continuidad del programa Conectar Igualdad Bonaerense.



“El Gobierno nacional nos recorta los recursos, pero nosotros no bajamos las banderas: vamos a seguir entregando computadoras a los estudiantes que más las necesitan y fomentando la educación universitaria en toda la provincia”, afirmó Bianco. Por su parte, Sileoni sostuvo: “Estas computadoras son un reconocimiento y un derecho: gracias a un Estado presente estamos dando un nuevo paso en el camino de una provincia más justa e igualitaria”.



Junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, se puso en funcionamiento el Centro de Atención Primaria de la Salud “Dr. José Luis Passerini”, que posee cuatro consultorios de atención general, uno odontológico, uno ginecológico, vacunatorio y dispensario de medicamentos, entre otros espacios. «Estamos inaugurando un espacio de calidad para los vecinos y vecinas de Carlos Casares, esto demuestra que trabajar día a día para reforzar la atención primaria de la salud en el territorio es una de las prioridades de la provincia», manifestó Kreplak.



Por último, Kicillof remarcó: “El gobierno de la provincia de Buenos Aires se caracteriza por trabajar y dar respuestas: no prometimos ningún centro universitario, pero estamos inaugurando hoy el número 31 para que los jóvenes no tengan que trasladarse para estudiar”. “Vamos a seguir transitando este camino que, en base a la solidaridad de los y las bonaerenses, construya un Estado presente que continúe ampliando el acceso a la salud, la educación y la vivienda”, concluyó.



La décima Casa de la Provincia



Durante la jornada, el Gobernador y la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, inauguraron la décima Casa de la Provincia que, en este caso, permitirá brindar una atención más eficiente en Carlos Casares al centralizar los trámites y prestaciones de ARBA, IOMA, el Registro Provincial de las Personas y el Instituto de Previsión Social (IPS).



“Esta es una política pública que permite brindar una atención más eficiente en beneficio de los vecinos y vecinas del distrito, y que demuestra que una de las prioridades de este Gobierno es garantizar los derechos de las y los bonaerenses sin importar donde vivan”, sostuvo Álvarez Rodríguez.



Por otro lado, la Provincia anunció que reactivará la obra de la planta de tratamientos de líquidos cloacales que fue paralizada por el Gobierno nacional. “Es decisión de esta gestión continuar con las obras que frenó la Nación para que todos los municipios sigan creciendo: estamos terminando el año con más de mil obras en marcha y eso refleja la visión y el compromiso de la provincia”, sostuvo el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis.



Asimismo, acompañadas por la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, las autoridades entregaron al municipio un camión de caja abierta para la gestión de residuos sólidos urbanos, kits de huerta y compostaje para 22 instituciones educativas y bicicletas para el Parque Ambiental del distrito.



Estuvieron presentes también el administrador General del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez; el director provincial de Vinculación con el Sistema Universitario y Científico, Juan Brardinelli; el senador Walter Torchio; la intendenta de Carlos Tejedor, María Celia Gianini; y los intendentes de Alberti, Germán Lago; y de Leandro N. Alem, Carlos Ferraris.