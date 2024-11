Cuenta regresiva para el torneo de rugby más austral del mundo

El “Seven del Fin del Mundo” es uno de los torneos de rugby reducido más pintorescos e históricos de la Argentina y su 37° edición se realizará como siempre en Ushuaia del 10 al 14 de diciembre con equipos masculinos y femeninos que llegarán desde todo el país para vivir esta cita imperdible del calendario ovalado nacional.

El torneo es considerado como el «más austral del planeta«, y tiene como sede al Ushuaia Rugby Club, que fue fundado en 1981 y es el club de rugby más longevo de la ciudad fueguina, que acompaña las costas del Canal de Beagle, y que cuenta con atracciones turísticas imperdibles como el Tren del Fin del Mundo, la prisión en la que estuvo encarcelado el Petiso Orejudo, el Faro Les Éclaireurs, el Glaciar Martial y la caminata por la Laguna Esmeralda, entre otras.

Ante un evento de semejante emvergadura, la secretaria de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia, Viviana Manfredotti remarcó la importancia que tiene este evento para el desarrollo turístico y la promoción del destino.

-Es un evento que congrega mucha gente y llegan equipos de todo el país, me tocó entre el año 2000 y el 2004 ser Secretaria de Deportes de la provincia, con lo cual conozco de primera mano lo que es el tema de la organización y logística que hay detrás en un certamen de estas características. Hoy me toca desde el área de turismo pero siempre con el corazón desde lo deportivo.

¿COMO ES LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO?

-“La organización requiere de mucho cuidado, es un evento sumamente convocante, el rugby está muy arraigado entre los fueguinos y eso hace que sea muy masivo, además de la gente que llega de afuera. Como buenos anfitriones que somos tratamos de darle no solamente la experiencia de lo que significa sino también que puedan recorrer la ciudad. Siempre hay algo nuevo por descubrir, siempre hay atracciones turísticas nuevas, por eso ponemos todo para que sea una verdadera fiesta no solamente deportiva sino desde el turismo también”.

-¿Por qué cree que tiene tanta vigencia el Seven del Fin del Mundo?

– La mística. Es el torneo más austral del mundo y ha crecido con los años. Cada año genera más interés de todos los que participan. Sabemos que por las distancias se hace complejo llegar pero es muy convocante. La experiencia es inigualable desde lo turístico y deportivo. Es muy importante para nosotros y que se haya sostenido a lo largo de los años, además de estar en el calendario rugbístico del país lo hace muy interesante.

¿ES UN EVENTO QUE LO ESPERAN POR LO QUE GENERA?

– “Es un espectáculo que lo disfruta toda la familia. Muchos vecinos se acercan, no todos los días vemos a tantos deportistas y destacados en nuestra ciudad. El pueblo acompaña los eventos deportivos. Está instalado y así nos preparamos independientemente si se entiende el juego o no. El crecimiento constante es una fiel prueba de lo que menciono. La ciudad se prepara, lo propio hace el sector gastronómico y hotelero. Los visitantes casi nunca llegan solos, sino que lo hacen con sus familias o acompañantes y no están los días de competencia sino que transitan por la ciudad al menos una semana, recorren comercios, realizan excursiones, le dan un movimiento extra al que tiene la habitualidad de Ushuaia.

Además llegan a un montón de gente más allá de la publicidad que podamos hacer nosotros. La experiencia propia hace que cuando llegan a su lugar de origen comentan sobre el evento y así se va sumando gente año tras año. Son multiplicadores y embajadores”.

UNA HISTORIA DE ARRAIGO EN USHUAIA

El Seven del Fin del Mundo, declarado de interés municipal y provincial, tiene una larga tradición en Ushuaia: se realiza desde hace 37 años y varios jugadores argentinos de renombre que han vestido la camiseta de Los Pumas lo han disputado. Entre ellos: Marcelo Loffreda, Eliseo Branca, Agustín Pichot, Gastón Revol, Horacio Agulla y Santiago Gómez Cora, actual entrenador de Los Pumas 7s.

Cali Ríos, organizador del torneo del Seven del Fin del Mundo, confirmó que podrían sumarse más equipos de renombre: «Estamos en tratativas de traer a Old Resian y Los Matreros, como así también algunos equipos internacionales que se han contactado con ganas de jugar el Seven más austral del mundo».

Gastón Revol, ex jugador de Los Pumas 7s que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ha sido un asiduo concurrente al Seven del Fin del Mundo en los últimos años y deja su visión sobre lo que representa este torneo para él.

“Para mí el Seven del Fin del Mundo me trae muy lindos recuerdos de las veces que estuve allá, algunas veces como jugador y otras como entrenador. Es un torneo tradicional, es muy lindo participar en él, para toda la gente la zona es un evento muy importante, ojalá que se siga desarrollando y siempre de la mejor manera”.

La Semana del Rugby en Ushuaia:

En el marco del Seven del Fin del Mundo también se desarrollará la Semana del Rugby en Ushuaia, del martes 10 al sábado 14 de diciembre con el Hotel Arakur como una de las sedes principales y en la que habrá disertaciones y charlas.