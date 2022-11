El mejor Mundial para Argentina: “En Longcasting salimos campeones y subcampeones, hicimos historia”

Todo Provincial RADIO entrevistó al tirador de Longcasting oriundo de Otamendi (Miramar), Joaquín Quiroga, que tuvo una actuación muy destacada en la competencia disputada recientemente en Paraguay. En el Mundial de Longcasting los dos equipos que presentó Argentina terminaron en primer y segundo puesto, algo totalmente histórico.

“Este deporte se practica con una caña, un reel y cuatro medidas de plomadas (100, 125, 150 y 175 gramos). La cancha es un triángulo que se agranda a medida que se aleja del tirador. Son 250 metros de largo por 150 de ancho. Se suman los mejores tiros de cada plomo“, explicó Quiroga sobre el Longcasting, la discplina que consiste en lograr la mayor distancia posible en lanzamientos realizados sobre tierra firme.

Argentina arrasó en el Mundial de Longcasting

Entre el 5 y 12 de noviembre se disputó en Asunción, Paraguay, el 24° Campeonato Mundial de Longcasting. Por primera vez Argentina presentó dos equipos compuestos por sus 10 mejores tiradores seleccionados en competencias previas disputadas en cuatro zonas: centro, sur, oeste y metropolitana.

“Nos estuvimos preparando durante un año. Los 40 mejores de Argentina compitemos en el nacional para clasificar al Mundial de Paraguay. Yo quedé número 3 de Argentina, detrás de Salvador Bustos y Juan Hamber que es el número dos del mundo”, explicó Joaquín Quiroga.

Y remarcó: “En el Mundial de Paraguay hicimos historia. Por primera vez pudimos llevar los mejores 10 tiradores del país y el equipo A quedó campeón, mientras que el equipo B quedó segundo dejando tercero a Italia que es muy fuerte.

Sobre su actuación más destacada a nivel individual, el deportista de Miramar comentó: “En 150 gramos quedé número 3 del mundo y en la general quedé número 5 del mundo, algo muy positivo teniendo en cuenta que fue mi primer mundial”.

Joaquín Quiroga: “El 90% del tiro es la técnica”

Aunque Quiroga asegura que el “99% de los tiradores de longcasting son pescadores”, reconoció que él “nunca fue un fanático de la pesca”, y reveló: “Voy a algunos concursos pero me gusta más el campo”.

“Mi viejo tiene una casita de pesca frente al muelle. Nunca fue un fanático de la pesca, no soy de ir muy seguido a pesar de que estoy a 100 metros del muelle. Me inicié en el longcasting yendo a concursos de pesca pero me terminó interesando más este deporte”, comentó.



Sobre las virtudes necesarias para lograr buenos tiros con la caña, el deportista aseguró: “El 90% del tiro es la técnica, uno entrena para que el balanceo y todo salga perfecto”, y agregó: “El físico importa más que nada en los plomos de mayor peso”.

En cuanto a los equipos, Joaquín Quiroga contó: “Los reels míos son adaptados pero hay otros italianos que son específicos para este deporte aunque son muy caros”, pero aseguró que “uno arranca con lo que tiene” y remarcó: “Los chicos que tienen ganas de meterse por ahí sienten verguenza porque no tienen equipos pero se tienen que animar porque con el tiempo te vas armando. Actualmente, las cañas funcionan todas”.

El joven tirador de Longcasting contó que para ellos “todo es a pulmón” lo que implica un gran gasto. “Para ir a Paraguay nos salió 650 dólares la inscripción más todo el costo del viaje. Yo tengo la suerte de estar tirando para la marca Tokio y le agradezco a Iván Manosero que me dio artículos para vender y hacer rifas”, remarcó y concluyó: “Está bueno que el deporte se haga cada vez más conocido, está avanzando mucho y cada vez más personas preguntan”.