Fuerte denuncia de ATE en CONAE y VENG: “El Tronador II es un proyecto muerto”

La ex presidenta, Cristina Kirchner, habló en la sede del PJ Nacional en un acto en conmemoración de los 69 años de los fusilamientos de José León Suárez, en el marco de un inminente fallo del máximo tribunal en la causa Vialidad elecciones.

Ante la militancia que se reunió frente a la sede del PJ Nacional, la dirigente expresó: «Apuntan a que cuando se caiga esto después de las elecciones no haya alternativas para la salida del país y liderazgos políticos para salir de esta situación que es muy complicada».

«Este modelo de endeudamiento y dolar barato tiene fecha de vencimiento y todos lo saben. Por eso no quieren que nos organicemos», aseguró la dirigente.

«Los argentinos tiene que saber que le están mintiendo. Todo el endeudamiento se multiplica todos los días y no los pagan. Todos saben, empresarios y medios, que este modelo es inviable. Ya lo intentaron en los años 70, con el golpe de Estado, y en ese momento, eliminaron partidos plíticos, sindicatos, 30 mil desaparecidos», apuntó la expresidenta.

«La grieta la hicieron los gorilas fusilando a cualquiera que pensara distinto. Es hora de que todos los argentinos, de los que piensen como nuestros y estén a las antípodas, hubo una Argentina industrial, de trabajadores, de la que yo soy hija. Esa Argentina fue la que se podía soñar con el futuro que tu hijo fuera a la universidad y pudiera construir un porvenir y progresar»

«Es necesario discutir hacia donde vamos. No hay ningún argentino que pueda decirme sin mirarme a los ojos que es posible crecer en un país que todo el día se endeuda más y más, sin que nadie vea un solo peso», añadió.

«Yo soy una fusilada que vive. Realmente, no me va a alcanzar la vida para agradecerle a Dios. Que no sea una presencia frente ante un hecho, que sea en todos lados. Hay mucho conflicto, demanda y necesidad. Estemos juntos a ellos, para ayudarlos, para tener empatía y profundizar en esa organización. Lo mejor que nos sale es ser empáticos y que nos importen los demás«, cerró Cristina.

«Posiblemente, algunos crean que puedan derrotarnos y humillarnos. Mientras caminen por la calle libres de polvo y paja, los que hicieron megacanjes, endeudaron al país con el FMI, los de las autopistas, los del correo, créanme, que estar presa es un certificado de dignidad, lo siento de esa manera», manifestó.

«Lo único que escucho últimamente es qué lugar me toca en la lista, déjense de joder de una vez por todas. Todos llegaron del proceso que se gestó en 2003, luego de la explosión de la convertibilidad. El peronismo debe estar atanto porque esto terminará en una gran crisis y eso nos exige prepararnos para ser alternativa», apuntó la ex presidenta y alertó: «Si no lo hacemos, la historia no se va a detener porque los ríos avanzan por un lado o por el otro. La historia lo demuestra».

«Creo también que esto es resultado de una crisis educativa. A nuestra generación no le podrían haber metido gato por liebre. Creo que el sistema está obsoleto, debemos replantear el modo de educar y comunicar. Lo que no se aprende en la escuela se aprende en la calle y la historia con sangre entra», alertó.

«Necesitamos mucho trabajo, militancia y solidaridad. Nadie va a creer que somos solidarios si nos despedazamos entre nosotros. Les pido que volvamos a ser militantes políticos que eso nos permitió construir grandes victorias», cerró Cristina Kirchner.