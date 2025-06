Por la “motosierra” 6 de 7 universidades argentinas cayeron en un prestigioso ranking global

El gobernador Axel Kicillof encabezó en La Plata el cierre del plenario del Movimiento Derecho al Futuro y apuntó con dureza contra Javier Milei. “Las discusiones no son por un lugar en las listas, sino por un lugar en la historia”, afirmó.

Durante la jornada, que se desarrolló en el camping de UPCN, se realizaron talleres temáticos sobre economía, producción, obra pública, educación, salud, seguridad, cultura, derechos humanos, diversidad, juventud, ciencia y territorio. Kicillof definió el espacio como una herramienta para «volver a conectar con las necesidades de nuestra gente».

“No tenemos ninguna duda de que nuestro único adversario es Javier Milei. Lo que debemos hacer es acompañar y hablarle a nuestro pueblo, no a los dirigentes”, remarcó el mandatario bonaerense. Y agregó: “Tenemos la misión de ir a buscar a los decepcionados, pensar cómo convencerlos y acercarlos. Esta tarea empieza hoy misma”.

No saben la energía que estamos juntando hoy en este encuentro. Que no nos quiten esa alegría y esa fuerza. Los convoco a caminar juntos, al lado de nuestro pueblo, a construir una alternativa política, a imaginar un futuro diferente y hacerlo realidad. La tarea es colectiva y… pic.twitter.com/m9NUhXU8nu — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 31, 2025

Sobre el presente económico, Kicillof cuestionó el relato oficial y afirmó: “Algunos dicen que Milei está ordenando la macroeconomía, pero no hay orden si no se llega a fin de mes ni equilibrio si los jubilados no pueden comprarse los remedios”. Y advirtió: “Es falso que no hay plata: le sacan al pueblo para darles a las corporaciones. Es dependencia y es saqueo”.

El Gobernador también se refirió al reciente viaje del presidente a Estados Unidos: “Mientras el pueblo sufre, la casta festeja y aplaude al Presidente. Está claro que la única manera de que este modelo cierre es con deuda. Por eso fue a suplicar un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional”. Y concluyó: “En su momento fue Braden o Perón; hoy es FMI o pueblo”.

Kicillof subrayó que el nuevo movimiento “respeta la diversidad y la identidad de cada sector” y que nació “de abajo para arriba, promoviendo la participación democrática”. Llamó a respaldar a los gobiernos municipales y provincial: “No se trata de defenderme a mí, sino de defender las obras y la inversión en salud, educación y seguridad”.

Finalmente, convocó a la militancia y a la ciudadanía: “Convoquemos a todos: a los que militan y a los que no, a los que perdieron el entusiasmo y a los que se vieron ofendidos por Milei, para sumar fuerzas y ponerle un límite a la motosierra”. Y concluyó: “Vengo a comprometerme ante ustedes más que nunca. Esta tarea es colectiva”.

Del encuentro participaron la vicegobernadora Verónica Magario, ministros y ministras del gabinete bonaerense, intendentes, legisladores, dirigentes sindicales, referentes sociales y organismos de derechos humanos.