Cuenta DNI subió la tasa de plazo fijo al 48% anual, la más alta del mercado

En menos de dos semanas, 30.000 personas invirtieron $49.300 millones en depósitos a plazo fijo directamente desde Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia. La aplicación ofrece una tasa promocional del 48%, la más alta del sistema financiero para este producto, lo que impulsó un crecimiento del 1.500% en el promedio diario de operaciones de plazos fijos del banco.

La nueva opción está disponible para todas las personas usuarias de la app, incluso jóvenes desde los 13 años, con una tasa que aumentó de 44% a 48% anual. Se puede invertir en plazos de 30, 60 o 90 días, con un monto mínimo de $1.000.

Un dato significativo es que el 54% de los usuarios que utilizaron esta herramienta solo tenían vínculo con el banco a través de la billetera digital, sin cobrar su sueldo ni tener otros productos contratados. El monto promedio de los plazos fijos constituidos fue de $1.671.800, y el 70% de las personas que realizaron depósitos no tenía ningún plazo fijo vigente previamente. Esto refleja el impacto de Cuenta DNI como motor de inclusión financiera.

Los plazos fijos desde la app no se renuevan automáticamente, lo que brinda mayor control sobre el ahorro. Por ejemplo, una inversión de $1.000.000 a 30 días genera un retorno de $39.425,05, que se acredita en la billetera digital al vencimiento.

Cuenta DNI se consolida como una política pública que democratiza el acceso a servicios financieros. Además de pagar impuestos y servicios, realizar compras con descuentos y gestionar créditos, ahora suma un instrumento de inversión simple y seguro, posicionándose como una de las billeteras digitales más completas del país.

“Cuenta DNI es una herramienta innovadora e inclusiva. Con esta funcionalidad estamos acercando una opción de inversión segura a todas las personas mayores de 13 años, con el respaldo de un banco con más de 200 años de trayectoria”, destacó Juan Cuattromo, presidente de Banco Provincia.

La opción para constituir plazos fijos se encuentra en la pantalla principal de la app, en el mismo espacio donde antes estaba el botón de Recargar transporte, ahora integrado con Recargar celular, lo que garantiza una experiencia de uso más intuitiva.