Cuenta DNI subió la tasa de plazo fijo al 48% anual, la más alta del mercado
En menos de dos semanas, 30.000 personas invirtieron $49.300 millones en depósitos a plazo fijo directamente desde Cuenta DNI, la billetera digital de Banco Provincia. La aplicación ofrece una tasa promocional del 48%, la más alta del sistema financiero para este producto, lo que impulsó un crecimiento del 1.500% en el promedio diario de operaciones de plazos fijos del banco.
La nueva opción está disponible para todas las personas usuarias de la app, incluso jóvenes desde los 13 años, con una tasa que aumentó de 44% a 48% anual. Se puede invertir en plazos de 30, 60 o 90 días, con un monto mínimo de $1.000.
Un dato significativo es que el 54% de los usuarios que utilizaron esta herramienta solo tenían vínculo con el banco a través de la billetera digital, sin cobrar su sueldo ni tener otros productos contratados. El monto promedio de los plazos fijos constituidos fue de $1.671.800, y el 70% de las personas que realizaron depósitos no tenía ningún plazo fijo vigente previamente. Esto refleja el impacto de Cuenta DNI como motor de inclusión financiera.
Los plazos fijos desde la app no se renuevan automáticamente, lo que brinda mayor control sobre el ahorro. Por ejemplo, una inversión de $1.000.000 a 30 días genera un retorno de $39.425,05, que se acredita en la billetera digital al vencimiento.
Cuenta DNI se consolida como una política pública que democratiza el acceso a servicios financieros. Además de pagar impuestos y servicios, realizar compras con descuentos y gestionar créditos, ahora suma un instrumento de inversión simple y seguro, posicionándose como una de las billeteras digitales más completas del país.
“Cuenta DNI es una herramienta innovadora e inclusiva. Con esta funcionalidad estamos acercando una opción de inversión segura a todas las personas mayores de 13 años, con el respaldo de un banco con más de 200 años de trayectoria”, destacó Juan Cuattromo, presidente de Banco Provincia.
La opción para constituir plazos fijos se encuentra en la pantalla principal de la app, en el mismo espacio donde antes estaba el botón de Recargar transporte, ahora integrado con Recargar celular, lo que garantiza una experiencia de uso más intuitiva.
Condenan a un rugbier a pagar $110 millones por una golpiza en La Plata
La Justicia de La Plata condenó a un rugbier a pagar más de 110 millones de pesos por una golpiza ocurrida hace casi diez años en un bar de la ciudad. El fallo determinó que el joven fue responsable de las graves lesiones sufridas por la víctima y dispuso también una condena solidaria junto a otro deportista.
El hecho ocurrió en el bar El Copetín, en diagonal 74 y 59, cerrado desde abril de 2019. La víctima fue atacada en tres episodios distintos: primero dentro del local, con provocaciones sin lesiones; luego en la rambla de diagonal 74, donde recibió golpes leves; y finalmente en calle 18 entre 58 y 59, donde un fuerte golpe de puño le provocó las lesiones más severas.
Las pruebas, entre ellas grabaciones y testimonios, descartaron cualquier provocación de la víctima y reforzaron la calificación de golpiza en lugar de pelea.
La jueza Sandra Nilda Grahl, del Juzgado Civil Nº 17, resolvió que el principal agresor deberá abonar 110.112.276,76 pesos en concepto de incapacidad psicofísica, atención médica y daño moral. Además, junto al otro implicado, deberán pagar de forma solidaria 317.800 pesos por lesiones leves.
La víctima relató que tras la agresión debió ser sometida a una cirugía y actualmente tiene cuatro placas de titanio y 18 tornillos en el rostro. Explicó que, por la pérdida del nervio cóndilo mandibular, sufre dolores intensos y limitaciones físicas que afectan gravemente su vida cotidiana.
En el plano penal, los acusados evitaron el juicio ordinario mediante mecanismos alternativos: uno pidió la suspensión de juicio a prueba y el otro aceptó un juicio abreviado. Ambos reconocieron los hechos y pidieron disculpas en presencia del juez y la fiscalía.
Por su parte, el abogado de la víctima, Marcelo Szelagowski, subrayó el valor ejemplificador de la condena
La fábrica de pejerreyes de la Provincia entregó un millón de alevinos y tiene nuevas autoridades
El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, presentó a las nuevas autoridades de la Estación Hidrobiológica de Chascomús, un espacio histórico dependiente del MDA que combina ciencia, producción e innovación desde hace más de 80 años. Esta temporada entregó más de un millón de alevinos de pejerrey.
“La Estación de Piscicultura, inaugurada en 1943, ha sido protagonista del desarrollo acuícola en la provincia y es un símbolo de nuestra vocación científica y productiva”, destacó Rodríguez.
Y agregó: “Este año, por ejemplo, pasaron por la Hidrobiológica unos 4.000 estudiantes, y a lo largo del año se entregaron algo más de un millón de alevinos de pejerrey para poblar no solo lagunas de la provincia de Buenos Aires, sino también de otras cinco provincias.
Las nuevas autoridades de la Estación Hidrobiológica de Chascomús son Alfredo Astesuain como Coordinador de Vinculación y Juan Ignacio Fernandino como Responsable Técnico.
“El potencial que tiene la Estación es enorme, no sólo desde lo educativo, sino también desde lo productivo”, subrayó Javier Rodríguez.
Y destacó: “Creemos que desde este lugar se puede contribuir con más desarrollo local, más empleo y más producción, generando articulaciones necesarias con el sector privado. Y ahí el Estado tiene mucho para hacer”.
Desde hace décadas, la Estación Hidrobiológica de Chascomús cumple un rol fundamental para la preservación de una de las especies más emblemáticas de la Provincia de Buenos Aires.
La piscicultura del pejerrey se inició en Chascomús en el año 1904, cuando un técnico de Estados Unidos comprobó la posibilidad de obtener huevos de pejerrey mediante la fecundación artificial de ovocitos con esperma de pejerrey.
El 7 de noviembre de 1943 se inauguró la Estación de Hidrobiológica que depende de la Dirección Provincial de Pesca, del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense. Con el paso de los años la estación logró importantes avances. Actualmente, produce millones de alevinos de pejerrey por año que son sembrados en más de 50 lagunas públicas y privadas de Buenos Aires pero también de otras provincias.
Un conductor murió en Ruta 29 luego de chocar por alcance contra un camión
Un fatal accidente se produjo en la madrugada de este lunes 18 de agosto en la Ruta Provincial N° 29, a la altura del kilómetro 65, en jurisdicción del partido de General Belgrano. Minutos antes de las 03:00 hs., un automóvil Peugeot 208 impactó contra la parte trasera de un camión por causas que aún son materia de investigación.
El conductor del auto, domiciliado en la localidad de Villanueva, partido de General Paz (Ranchos), fue trasladado de urgencia por los servicios de emergencias al Hospital Municipal “Juan E. de la Fuente” de General Belgrano, donde minutos más tarde se confirmó su fallecimiento.
En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, personal policial de General Belgrano, efectivos del Destacamento de la Policía Vial de Casalins –jurisdicción correspondiente a la traza– y demás servicios de emergencias. El sector fue preservado hasta la llegada de la Policía Científica, que realizó las pericias de rigor.
Por lo ocurrido, se iniciaron actuaciones por homicidio culposo, con intervención de la Ayudantía Fiscal de General Belgrano.