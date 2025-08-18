Información General
La fábrica de pejerreyes de la Provincia entregó un millón de alevinos y tiene nuevas autoridades
El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, presentó a las nuevas autoridades de la Estación Hidrobiológica de Chascomús, un espacio histórico dependiente del MDA que combina ciencia, producción e innovación desde hace más de 80 años. Esta temporada entregó más de un millón de alevinos de pejerrey.
“La Estación de Piscicultura, inaugurada en 1943, ha sido protagonista del desarrollo acuícola en la provincia y es un símbolo de nuestra vocación científica y productiva”, destacó Rodríguez.
Y agregó: “Este año, por ejemplo, pasaron por la Hidrobiológica unos 4.000 estudiantes, y a lo largo del año se entregaron algo más de un millón de alevinos de pejerrey para poblar no solo lagunas de la provincia de Buenos Aires, sino también de otras cinco provincias.
Las nuevas autoridades de la Estación Hidrobiológica de Chascomús son Alfredo Astesuain como Coordinador de Vinculación y Juan Ignacio Fernandino como Responsable Técnico.
“El potencial que tiene la Estación es enorme, no sólo desde lo educativo, sino también desde lo productivo”, subrayó Javier Rodríguez.
Y destacó: “Creemos que desde este lugar se puede contribuir con más desarrollo local, más empleo y más producción, generando articulaciones necesarias con el sector privado. Y ahí el Estado tiene mucho para hacer”.
Desde hace décadas, la Estación Hidrobiológica de Chascomús cumple un rol fundamental para la preservación de una de las especies más emblemáticas de la Provincia de Buenos Aires.
La piscicultura del pejerrey se inició en Chascomús en el año 1904, cuando un técnico de Estados Unidos comprobó la posibilidad de obtener huevos de pejerrey mediante la fecundación artificial de ovocitos con esperma de pejerrey.
El 7 de noviembre de 1943 se inauguró la Estación de Hidrobiológica que depende de la Dirección Provincial de Pesca, del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense. Con el paso de los años la estación logró importantes avances. Actualmente, produce millones de alevinos de pejerrey por año que son sembrados en más de 50 lagunas públicas y privadas de Buenos Aires pero también de otras provincias.
Información General
Un conductor murió en Ruta 29 luego de chocar por alcance contra un camión
Un fatal accidente se produjo en la madrugada de este lunes 18 de agosto en la Ruta Provincial N° 29, a la altura del kilómetro 65, en jurisdicción del partido de General Belgrano. Minutos antes de las 03:00 hs., un automóvil Peugeot 208 impactó contra la parte trasera de un camión por causas que aún son materia de investigación.
El conductor del auto, domiciliado en la localidad de Villanueva, partido de General Paz (Ranchos), fue trasladado de urgencia por los servicios de emergencias al Hospital Municipal “Juan E. de la Fuente” de General Belgrano, donde minutos más tarde se confirmó su fallecimiento.
En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, personal policial de General Belgrano, efectivos del Destacamento de la Policía Vial de Casalins –jurisdicción correspondiente a la traza– y demás servicios de emergencias. El sector fue preservado hasta la llegada de la Policía Científica, que realizó las pericias de rigor.
Por lo ocurrido, se iniciaron actuaciones por homicidio culposo, con intervención de la Ayudantía Fiscal de General Belgrano.
Información General
La licitación de la Terminal Puerto Quequén sería por 35 años: “Las multinacionales actúan como ocupas”
A partir de las declaraciones de uno de los directores del Consorcio Puerto Quequén se conoció que el pliego de licitación plantea una concesión más extensa. La Asamblea por la Soberanía de Puerto Quequén sigue reclamando que el Estado provincial se haga cargo de la operación de la terminal.
En diálogo con Todo Provincial, el referente de la Asamblea por la Soberanía de Puerto Quequén, Miguel Ángel Bayón, aseguró: «La posible extensión de la concesión a 35 años surgió de declaraciones de uno de los directores del Consorcio, que es el representante de CONINAGRO”.
Este detalle fue dado a conocer por Juan Ouwerkerk, presidente de la Cooperativa Alfa de Tres Arroyos, y designado por CONINAGRO para el directorio del Consorcio Puerto Quequén.
“Estamos trabajando contrarreloj para terminar la nueva concesión parala terminal Quequén con 35 años más, evitando cualquier dudas”, aseguró Ouwerkerk y adelantó: “Hacemos todo para que en fin de año ya esté terminado el Pliego y todas las empresas puedan presentar sus ofertas, luego las revisaremos a cada una buscando más conveniente para el Consorcio, asimismo las empresas que ya trabajan con nosotros tendrán prioridad, pero no quiere decir que ganaran la nueva concesión”.
Anteriormente, el Consorcio del Puerto Quequén había anunciado la contratación de un estudio privado para la elaboración de los pliegos, algo que había sido cuestionado por la Asamblea.
“Nosotros nos oponemos a la concesión de la terminal y luchamos para que sea el Estado provincial el que la opere y comience a ejercer el comercio exterior de granos, producto que representa el 92% de ingresos de divisas para el país”, explicó Bayón.
Y agregó: “Evidentemente la contratación de un estudio privado fue provechoso pero para el privado. Dicen que será una pliego transparente pero que también tendrán en cuenta los antecedentes por lo que las actuales concesionarias tienen ventaja como sucedió en los ’90 con la Ley Dromi, cuando quienes iniciaban la propuesta tenían ventaja y eran los ganadores de antemano”.
A pesar de estas declaraciones, Bayón conserva la esperanza de que el gobierno provincial finalmente tome otra decisión. “Supuestamente en abril de este año estarían los pliegos pero no sucedió, ahora dicen para fin de año pero así vienen hace tres años y no se concreta porque esta pelea está abierta”, expresó.
Y apuntó: “El comercio exterior de granos es un gran negocio y por eso las multinacionales no se quieren ir. Llegan como inquilinos y después actúan como ocupas”.
La principal terminal del Puerto Quequén es operada desde hace más de 30 años por «Terminal Quequén S.A» una empresa conformada por exportadores multinacionales, como Bunge, Cofco, Glencore (ahora denominada Viterra), y otras menores. En noviembre de este año vence la segunda prórroga de la concesión.
Información General
Dos vuelcos fatales en menos de 24 horas en las rutas nacionales 3 y 226
El fin de semana dejó un saldo trágico con dos accidentes fatales ocurridos en menos de 24 horas en las Ruta 3 y Ruta 226. En ambos casos, fueron vuelcos sin participación de terceros.
El primero de los siniestros ocurrió este sábado alrededor de las 19:25 en el kilómetro 163 de la Ruta Nacional N° 3, a la altura del partido de Las Flores, en la peligrosa curva conocida como “El Despunte”. Una camioneta Volkswagen Amarok despistó y volcó de manera violenta por motivos que todavía son materia de investigación.
Como consecuencia del vuelco, el acompañante perdió la vida en el acto, mientras que el conductor sufrió heridas de consideración y fue trasladado de urgencia al Hospital de Las Flores, donde permanece internado bajo atención médica. De acuerdo a la información oficial, ambos ocupantes eran oriundos del Gran Buenos Aires. En el lugar trabajaron efectivos policiales y Bomberos Voluntarios, quienes realizaron tareas de rescate y prevención para garantizar la seguridad en la zona.
Vuelco y muerte en Ruta 226
El segundo hecho fatal se registró este domingo por la mañana en Ruta 226, en inmediaciones de General Villegas, en un tramo de la ruta identificado como la escuela de chapa. En este caso, un hombre de 45 años, vecino de esa ciudad, perdió el control de su vehículo Nissan Tiida mientras viajaba solo en dirección Tres Algarrobos–Villegas.
Tras el vuelco, el conductor fue rescatado en grave estado y trasladado al hospital local, donde lamentablemente falleció horas más tarde pese a los esfuerzos médicos. La víctima circulaba sin acompañantes al momento del accidente.
En ambos episodios, las causas se encuentran bajo investigación judicial y se aguardan pericias mecánicas que permitan establecer las circunstancias exactas de los despistes.