La fábrica de pejerreyes de la Provincia entregó un millón de alevinos y tiene nuevas autoridades

El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, presentó a las nuevas autoridades de la Estación Hidrobiológica de Chascomús, un espacio histórico dependiente del MDA que combina ciencia, producción e innovación desde hace más de 80 años. Esta temporada entregó más de un millón de alevinos de pejerrey.

“La Estación de Piscicultura, inaugurada en 1943, ha sido protagonista del desarrollo acuícola en la provincia y es un símbolo de nuestra vocación científica y productiva”, destacó Rodríguez.

Y agregó: “Este año, por ejemplo, pasaron por la Hidrobiológica unos 4.000 estudiantes, y a lo largo del año se entregaron algo más de un millón de alevinos de pejerrey para poblar no solo lagunas de la provincia de Buenos Aires, sino también de otras cinco provincias.

Las nuevas autoridades de la Estación Hidrobiológica de Chascomús son Alfredo Astesuain como Coordinador de Vinculación y Juan Ignacio Fernandino como Responsable Técnico.

“El potencial que tiene la Estación es enorme, no sólo desde lo educativo, sino también desde lo productivo”, subrayó Javier Rodríguez.

Y destacó: “Creemos que desde este lugar se puede contribuir con más desarrollo local, más empleo y más producción, generando articulaciones necesarias con el sector privado. Y ahí el Estado tiene mucho para hacer”.

Desde hace décadas, la Estación Hidrobiológica de Chascomús cumple un rol fundamental para la preservación de una de las especies más emblemáticas de la Provincia de Buenos Aires.

La piscicultura del pejerrey se inició en Chascomús en el año 1904, cuando un técnico de Estados Unidos comprobó la posibilidad de obtener huevos de pejerrey mediante la fecundación artificial de ovocitos con esperma de pejerrey.

El 7 de noviembre de 1943 se inauguró la Estación de Hidrobiológica que depende de la Dirección Provincial de Pesca, del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense. Con el paso de los años la estación logró importantes avances. Actualmente, produce millones de alevinos de pejerrey por año que son sembrados en más de 50 lagunas públicas y privadas de Buenos Aires pero también de otras provincias.