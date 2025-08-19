Condenan a un rugbier a pagar $110 millones por una golpiza en La Plata

La Justicia de La Plata condenó a un rugbier a pagar más de 110 millones de pesos por una golpiza ocurrida hace casi diez años en un bar de la ciudad. El fallo determinó que el joven fue responsable de las graves lesiones sufridas por la víctima y dispuso también una condena solidaria junto a otro deportista.

El hecho ocurrió en el bar El Copetín, en diagonal 74 y 59, cerrado desde abril de 2019. La víctima fue atacada en tres episodios distintos: primero dentro del local, con provocaciones sin lesiones; luego en la rambla de diagonal 74, donde recibió golpes leves; y finalmente en calle 18 entre 58 y 59, donde un fuerte golpe de puño le provocó las lesiones más severas.

Las pruebas, entre ellas grabaciones y testimonios, descartaron cualquier provocación de la víctima y reforzaron la calificación de golpiza en lugar de pelea.

La jueza Sandra Nilda Grahl, del Juzgado Civil Nº 17, resolvió que el principal agresor deberá abonar 110.112.276,76 pesos en concepto de incapacidad psicofísica, atención médica y daño moral. Además, junto al otro implicado, deberán pagar de forma solidaria 317.800 pesos por lesiones leves.

La víctima relató que tras la agresión debió ser sometida a una cirugía y actualmente tiene cuatro placas de titanio y 18 tornillos en el rostro. Explicó que, por la pérdida del nervio cóndilo mandibular, sufre dolores intensos y limitaciones físicas que afectan gravemente su vida cotidiana.

En el plano penal, los acusados evitaron el juicio ordinario mediante mecanismos alternativos: uno pidió la suspensión de juicio a prueba y el otro aceptó un juicio abreviado. Ambos reconocieron los hechos y pidieron disculpas en presencia del juez y la fiscalía.

Por su parte, el abogado de la víctima, Marcelo Szelagowski, subrayó el valor ejemplificador de la condena