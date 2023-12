Cuándo cobrarán el aguinaldo los estatales y docentes de la provincia de Buenos Aires

El platero tresarroyense Perico Medina realizó el bastón de mando que utilizará el gobernador Axel Kicillof en su asunción el próximo 11 de diciembre. «Es algo que se hace de corazón y no se cobra un centavo”, explicó el artesano.

“Es un trabajo que hicimos con el amigo Benedicto Colantonio que tuvo la idea de incorporar el trabajo de soguería en el cuerpo del bastón, que está revestido en tientos», detalló el artesano al medio LU24.

La empuñadura lleva en el cuerpo el escudo de la provincia de Buenos Aires y en el pomo tiene hecho en oro el motivo de la Estrella Federal que usaba Rosas.



«El diseño es muy sencillo, en línea con el carácter del gobernador que no es muy amante de los lujos y oropeles”, afirmó Perico Medina y agregó: «Esto es algo que entusiasma, ya que más allá del oficio es una convicción personal ideológica».

«Lo hago para acompañar una gestión y un proyecto político con el que me siento representado. No es algo que haga para el gobernador identificado, lo hago particularmente para Axel Kicillof, fue un trabajo que lo financiamos nosotros, es algo que se hace de corazón y no se cobra un centavo”, precisó el artesano de Tres Arroyos.



El cuerpo del bastón está revestido en tientos de potro con una trama “pluma” de tres tientos.



La empuñadura, realizada en plata 925 y oro de 22 kilates, es de líneas simples inspirada en la platería pampa, con dos media cañas lisas entre las que se destaca el escudo provincial calado, sobrepuesto y tallado a buril, en el pomo lleva la estrella federal cincelada en oro y como terminación una puntera de plata con una media caña.



La obra posee una profunda identidad bonaerense, y acompaña con un estilo sobrio la austeridad y sencillez.