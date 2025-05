Alerta Roja: grave inundación afecta a Zárate que suspende todas las actividades

En medio de una jornada marcada por alertas meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la zona norte de la provincia de Buenos Aires se está llevando la peor parte. Los municipios de Zárate, Campana, San Antonio de Areco y Exaltación de la Cruz quedaron bajo alerta roja y ya registran inundaciones.

Hasta las 17 horas en Zárate se registraron 230 milímetros de lluvia, provocando graves anegamientos en distintos puntos de la ciudad. En algunas zonas el agua ingresó a viviendas y comercios.

Desde el medio local FM Libre de Lima informaron: “Sugerimos no salir de sus casas, no dirigirse a la Ciudad de Zarate, calles cortadas, la ruta Panamericana el tránsito a paso lento, están desbordados los arroyos sobre la ruta, se corto el servicio de transporte de pasajeros y remises. Un panorama muy complicado, no se arriesgue”.

Chacabuco declara la emergencia hídrica

Otra ciudad muy afectada por la tormenta es Chacabuco. Ante las intensas lluvias registradas en las últimas horas, que superaron los 160 milímetros en menos de 12 horas y provocaron anegamientos en distintos barrios de la ciudad, el Municipio de Chacabuco ha declarado la Emergencia Hídrica y Climática con el objetivo de actuar con rapidez y destinar todos los recursos disponibles para atender la situación.

El municipio solicitó a toda la población evitar circular, especialmente por las zonas afectadas, y permanecer en sus hogares mientras continúan las tareas de drenaje, asistencia y limpieza.