Supermercados Vea despide trabajadores en Bahía Blanca

El secretario General de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, habló por Radio Provincia sobre la transformación del Banco Nación en una Sociedad Anónima. “El Presidente al sacar este decreto invoca la Ley Bases en su artículo 3 y 4 respecto de la delegación de funciones para transformar organismos del Estado y otro artículo del decreto 70/23 en el mismo sentido. Y la fundamentación del decreto que sacó anoche toma los fundamentos de los artículos mencionados», explicó.

En tanto, señaló que «cuando se declara la emergencia para darle esas facultades a los efectos de eliminar el déficit de los organismos, mejorar su eficiencia y tener un mayor control de los mismos, ninguno de los presupuesto está dado para que se transforme en S.A el Banco Nación porque no es un banco que da pérdidas, si no rentabilidad y aporta al Estado».

No obstante, precisó que «es el primer banco de argentina en rentabilidad, líder en depósitos y créditos, es quien tiene la presencia y el sistema territorial más grande del país, y en materia de controles no solo lo fiscaliza la auditoría externa e interna si no también la SIGEN, la AGN y el Banco Central».

Por esta razón, admitió que dicha decisión será «atacada jurídicamente» por ello «estamos en reunión con los abogados. A las 12 hrs realizaremos una reunión con los secretarios nacionales, con el Consejo de directivos nacionales y plenario de secretarios generales para establecer un plan de acción gremial porque va a ser una lucha larga, que incluirá asambleas, interrupción de la jornada laboral, movilización».

Palazzo opinó que detrás de dicha medida existe un «negociado» por parte del Presidente Javier Milei. «Una persona denunciada por estafador, es investigada por la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos, por el FBI, la justicia argentina y puede terminar preso por eso y aún no explicó por qué fugó el oro de argentina y firma el decreto de madrugada, qué podemos esperar si no un negocio para los amigos o para el propio Milei», aseguró.

Seguido, coincidió con la teoría que afirma que el presidente Milei quiere entregar el BN a BlackRock, el fondo de inversión internacional más grande del mundo porque «cuando se trató la Ley Bases hubo una reunión entre Milei y el CEO de BlackRock dónde le ofreció comprar todo lo que vendiera».

Asimismo, indicó que en los próximos días «iremos trabajando en el plan de lucha. Milei podrá transformar el BN en una S.A, pero no va a vender una sola acción, porque el 100% de las acciones son del Estado. Sin embargo, advirtió que el próximo paso del Gobierno será «privatizar» el banco.

Por último, sobre la posibilidad de llevar a Milei a juicio político tras el escándalo con la criptomoneda, afirmó que «lo hablamos esta semana pero no aún con los compañeros en la CGT. Mínimo vamos a hacer una investigación en la Comisión, como dijo Mauricio Macri, así nos enteramos por los argentinos y no por el FBI».