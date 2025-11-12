La justicia ordenó la quiebra total de Lácteos Conosur y la clausura de la fábrica de La Suipachense

El juez comercial Leandro Julio Enríquez decretó la liquidación total de Lácteos Conosur S.A., la empresa que operaba la tradicional fábrica La Suipachense de la localidad bonaerense de Suipacha, tras meses de parálisis productiva y deuda millonaria. La medida impacta directamente en 140 trabajadores, en una comunidad fuertemente dependiente de la industria láctea. El principal directivo de la firma, de origen venezolano, quedó inhibido de sus bienes y con prohibición de salir del país.

La justicia comercial de Mercedes dictó la quiebra de Lácteos Conosur S.A., operadora de la histórica planta La Suipachense, gestionada desde 2012 por el grupo venezolano Maralac. La resolución, firmada el 8 de noviembre, se concedió de inmediato tras la presentación del abogado Julián Coronel, apoderado del gremio Atilra y de la firma acreedora Watt’s S.A.

El fallo ordena la liquidación completa de la compañía (CUIT 30-68714743-6) y la clausura inmediata de la planta de Suipacha, al constatar que la empresa «carece de toda generación de ingresos».

La Suipachense, un conflicto que escaló sin freno

La crisis de La Suipachense se profundizó en septiembre, cuando la dirección despidió a nueve empleados administrativos y amenazó con echar a otros 60. La producción se detuvo, dejando a los 140 empleados sin tareas. El gremio Atilra denunció un proceso de vaciamiento empresarial y mantuvo un campamento frente a la planta junto a vecinos de Suipacha y Chivilcoy.

A fines de octubre, el juez de Mercedes intimó a la empresa a presentar un plan de acción. Aunque el documento fue entregado el 4 de noviembre, ni la Sindicatura ni los acreedores lo consideraron viable. Coronel lo calificó como una “burla hacia todos los acreedores”.

El dictamen detalla un pasivo millonario: La Suipachense acumuló una deuda postconcursal de 8.458 millones de pesos por cheques rechazados, con más de 1.000 instrumentos impagos registrados en el Banco Central, lo que constituye una cifra récord para el sector. A eso se suman 1.000 millones de pesos en aportes impagos al gremio y su obra social.

Además, la firma debía 293.857 dólares correspondientes a cuotas del acuerdo homologado. Ante la intimación judicial, no respondió.

El empresario venezolano Jorge Luis Borges León, señalado como dueño de Conosur S.A., perdió el control de la compañía y fue inhabilitado para disponer de bienes o capitales. La justicia ordenó además que no pueda salir del país sin autorización y que entregue las llaves y accesos digitales del establecimiento.

El colapso del grupo Maralac

El caso de La Suipachense se enmarca en la crisis del grupo Maralac, que días antes sufrió la quiebra de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), productora de postres y yogures SanCor, con más de 400 trabajadores afectados. Con la salida del grupo venezolano del negocio lácteo argentino, más de 600 trabajadores quedaron sin empleo.

La justicia fijó el 10 de febrero de 2026 como fecha límite para la verificación de créditos, y el 14 de mayo se presentará un informe general sobre el estado de la compañía.