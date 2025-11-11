UDOCBA reclamó la reapertura de paritarias docentes y la mejora de las condiciones laborales

A menos de un mes de la visita de campaña del presidente Javier Milei a las instalaciones de Newsan, la principal empresa electrónica de Tierra del Fuego, la compañía despidió a 150 trabajadores, entre efectivos y contratados. La decisión generó un fuerte impacto en Ushuaia.

Según denunciaron los empleados, los telegramas de despido comenzaron a llegar de manera escalonada, incluso a personas con más de 10 y hasta 14 años de antigüedad. En varios casos, las notificaciones se emitieron sin causa y mientras los trabajadores estaban de vacaciones o con licencia médica. “Nos echaron sin aviso previo. Fue para todos por igual”, contaron desde el sector.

El hecho contrasta de manera evidente con la visita presidencial del 25 de septiembre, cuando Milei recorrió la planta junto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y los candidatos fueguinos de La Libertad Avanza, Agustín Coto y Miguel Rodríguez.

Durante esa jornada, el mandatario había destacado el “potencial del régimen de promoción industrial” y prometido “reactivar el empleo y fortalecer la industria nacional”.

Sin embargo, la realidad actual muestra otro escenario. La fábrica de electrodomésticos y electrónica atraviesa una fuerte retracción de la producción, en línea con la caída del consumo interno y las políticas de ajuste y apertura económica impulsadas por el gobierno nacional. La situación se suma a una pérdida sostenida de puestos laborales en la provincia, que depende en gran medida de su régimen fabril.

Los trabajadores despedidos también apuntaron contra la conducción de la UOM Tierra del Fuego, a la que acusan de haber “garantizado estabilidad laboral hasta fin de año”, compromiso que —según afirman— “no se cumplió”.

“El gremio no nos defendió. Dijeron que no iba a haber despidos y hoy estamos todos en la calle”, expresaron.

Entre los casos más sensibles se encuentra el de una trabajadora despedida mientras acompañaba a su hijo en tratamiento de quimioterapia en Buenos aires, lo que generó una fuerte repercusión en redes sociales y en la comunidad local.

La empresa Newsan, fundada en 1991 y con sede en Ushuaia, es uno de los principales grupos industriales del país. Produce televisores, celulares, aires acondicionados y electrodomésticos para marcas como Philco, Noblex, Sanyo, Atma y Siam, además de exportar productos pesqueros bajo su división Newsan Food. Emplea a más de 7.000 personas en sus plantas fueguinas, aunque en los últimos años viene aplicando ajustes periódicos ante la reducción de los beneficios del régimen industrial y las dificultades del mercado interno.