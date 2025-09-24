Información General
Tragedia en la Ruta 51: murieron una madre y su hijo en un brutal choque cerca de Laprida
Un trágico accidente fatal en la Ruta 51 ocurrió este martes alrededor de las 6 de la mañana en el kilómetro 518, a la altura de la conocida “Curva de Sarachu”, en jurisdicción de Laprida.
Por causas que aún son materia de investigación, un camión cargado con caños metálicos y un automóvil Volkswagen Gol Trend colisionaron violentamente, provocando que el vehículo de menor porte se incendiara por completo.
Como consecuencia, dos de sus ocupantes murieron calcinados en el acto. Las víctimas fueron identificadas como Verónica Grill, de 54 años, y su hijo Joaquín Aspell Grill, de 14, ambos oriundos de Bahía Blanca.
El adolescente jugaba al básquet en el Club Bahiense del Norte, que suspendió todas sus actividades en señal de duelo.
El tercer tripulante del rodado, identificado como Ariel Gastón Aspell, de 50 años, logró escapar por sus propios medios y fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal “Pedro S. Sancholuz” de Laprida, donde permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado. El chofer del camión, en tanto, resultó ileso.
Tras el siniestro, la Ruta 51 permaneció cortada hasta pasadas las 8, mientras la Policía Científica trabajaba en el lugar para determinar las causas y realizar las pericias correspondientes.
Información General
Internet para el hogar y más
Internet para el hogar es uno de los servicios que más esencialidad ganó en la última década. A través de internet se trabaja, se estudia, se acc ede al entretenimiento, se resuelven compras, y se pagan impuestos y servicios. Incluso permite conocer personas y crear nuevos vinculos una muestra de su poder de socialización. Y es tan significativo acceder o no a la conectividad que ya no importa pensar en cada tecnología que subyace debajo de ella porque lo importante es conectarse.
Conectarse es la premisa fundamental. Para concretarlo sólo hay que saber qué usos se le dará, qué cantidad de personas demandarán de ese servicio en una misma casa,, y qué tipo de consumo le dara cada una de ellas, sin olvidar ciertas características de esa vivienda que habrá que tener en cuenta para elegir la mejor alternativa.
Existen distintas alternativas para acceder a internet, con planes que contemplan cada uno de los usos y los consumos que se efectúan en un hogar para que cada persona contrate el que mejor responde a sus necesidades y a su bolsillo, dos condiciones fundamentales para buscar el mejor plan disponible en el mercado.
A grandes rasgos es posible afirmar que hay, al menos, tres tipos de tecnologías fundamentales que permiten tener internet en el hogar: la fibra óptica, el acceso fijo inalámbrico 5G, y el cable coaxial, este último en desuso y superado ampliamente desde el punto de vista de la calidad por las dos primeras opciones.
Fibra óptica y 5G
Internet para el hogar llega a través de estas tecnologías principales, y algunas otras más que sobreviven pero que están muy lejos de ofrecer la calidad de conexión de la fibra óptica y del acceso fijo inalámbrico 5G. Estas dos últimas opciones superan ampliamente a las anteriores,, con la ventaja de que no se trata de conexiones más caras. Al contrario, ofrecen mejor calidad, estabilidad y velocidad al mismo precio que tecnologias obsoletas como el cablemódem o cablecoaxial.
La fibra óptica y el acceso fijo inalámbrico 5G comparten características que vale la pena tener en cuenta: son fiables, es decir, garantizan alta velocidad, alta transferencia de paquetes de datos sin pérdida de información y baja latencia, es decir, que todo lo que se transmite llega a destino en tiempo real. Otro aspecto que comparten es que, al llegar al domicilio, se distribuyen dentro del hogar con routers Wi-Fi y/o con repetidores que garantizan la misma calidad de señal en todos los rincones de esa vivienda.
Distintos sabores, misma calidad
Internet para el hogar mediante fibra óptica se ofrece, por lo general, en tres tipos de planes: velocidades de 100 MB, de 300 MB y de 600 MB. ¿Por qué tres variantes? Porque es la manera de que en cada hogar se elija la opción que mejor se adapta a los consumos de sus integrantes.
Internet para el hogar de 100 MB se impone para los hogares unipersonales o donde hay bajo consumo de internet. Las opciones de 300 MB y 600 MB son para donde ese consumo es más intensivo y hay dos o más personas integrantes de la familia. La alternativa de mayor velocidad se impone para quienes, además de trabajar o realizar videoconferencias de manera recurrente, consumen streaming en simultáneo, producen y suben contenido e, inclusive, se dedican al gaming.
Internet para el hogar en la modalidad inalámbrica fija 5G ofrece planes de 100 MB, pensadosl para aquellas viviendas donde la demanda de internet es básica y vive una sola persona. La ventaja es que ofrece una capacidad de hasta
400 GB para almacenar datos, además de contar con un router Wi-Fi transportable, que podrá conectarse a una red 5G ubicada fuera de la vivienda. La condición para ello es la disponibilidad de una red 5G para poder portar ese módem.
Internet para el hogar resulta esencial para cualquier persona en el mundo actual. La variedad de alternativas permiten encontrar el plan que mejor se adapta a cada necesidad. Después de elegir entre fibra o acceso fijo inalámbrico y portátil, y de revisar qué plan queda más cómodo, ya no queda mucho misterio: asegurarse de tener la contraseña anotada y a disfrutar de la máxima velocidad y estabilidad de internet
Información General
Tragedia en la Ruta 3: un camionero de Cascallares murió en un choque por alcance
Un joven camionero de Cascallares perdió la vida en un grave accidente vial ocurrido en la madrugada de este miércoles sobre el kilómetro 521 de la Ruta Nacional N° 3, a pocos kilómetros de llegar a su pueblo.
El siniestro se registró en los primeros minutos del día, cuando un camión Mercedes Benz, conducido por la víctima, impactó de atrás a otro rodado de gran porte, un Volvo manejado por un transportista de Tres Arroyos, que resultó ileso.
A raíz del violento impacto, el chofer del Mercedes Benz, identificado como Juan Eduardo Grippo, de 44 años y oriundo de Cascallares, falleció en el acto. En tanto, el otro camión involucrado era conducido por Pedro Fabián Duport, domiciliado en Tres Arroyos.
En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Seguridad Vial, una ambulancia del Hospital Pirovano, cuyo médico constató el deceso, y una dotación de Bomberos Voluntarios, que intervino hasta pasadas las 4 de la madrugada para colaborar con las tareas y retirar el cuerpo.
La Policía Científica realizó las pericias correspondientes y la investigación quedó en manos de la Fiscalía de turno, que intentará determinar las causas del choque, aunque todo apunta a una distracción o un error de cálculo en la maniobra.
Durante varias horas, el tránsito permaneció reducido en el kilómetro 521 de la Ruta 3, en medio de un fuerte operativo de control y asistencia.
Información General
Confirman que los cuerpos hallados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas
La Policía Bonaerense encontró este miércoles por la mañana tres cuerpos en una vivienda de Florencio Varela. Lo investigadores confirmaron que se trataba de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez, vistas por última vez el viernes pasado en La Matanza. Por el caso ya hay cuatro detenidos.
El hallazgo se produjo en una casa ubicada en las calles Chañar y Jachal, donde los peritos también detectaron manchas de sangre. Allí vivía una pareja joven que fue detenida, mientras que otros dos sospechosos quedaron bajo arresto tras distintos allanamientos en los barrios Santa Rosa y Mayol.
Los investigadores confirmaron que los cuerpos fueron identificados por los familiares de Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).
Horas antes, la policía había encontrado incendiada una camioneta Chevrolet Tracker blanca, en la que las tres jóvenes fueron vistas con vida por última vez en la zona de la YPF de La Tablada. El vehículo presentaba la patente adulterada, lo que refuerza las sospechas sobre su relación con la desaparición.
Según detallaron fuentes calificadas, los tres cuerpos fueron encontrados enterrados y desmembrados en un pozo en el patio de la casa ubicada en la misma zona de Varela donde se registró la última señal del celular de una de las víctimas.
Los vecinos de la vivienda donde se encontraron los cuerpos aseguraron estar conmocionados y sorprendidos: “Parecían una pareja normal que alquilaba, nunca imaginamos algo así”, relató un hombre. “Este es un barrio tranquilo, jamás pasó algo así”, agregaron otros habitantes de la zona.
La UFI Descentralizada N° 2 de Laferrere, a cargo del fiscal Gastón Duplaá, mantiene la causa bajo la carátula de averiguación de paradero y, por el momento, no descarta ninguna hipótesis.