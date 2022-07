Las medidas y peso que debe cumplir una bola de golf

Las reglas de The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews y United States Golf Association establecen que las bolas de golf deben tener un diámetro mínimo de 42,67 milímetros, un peso máximo de 45,93 gramos y una velocidad máxima de 76 metros por segundo.

Las pelotas de golf se suelen dividir principalmente en duras y blandas, clasificación determinada por el número de capas que tienen las bolas. Se clasifican en dos piezas, tres, o cuatro, en función de las capas que tienen.

En un comienzo, las bolas de golf se fabricaban con diferentes maderas, con el tiempo fueron evolucinando en vase a una variedad de cuero duro relleno con plumas de ave hasta que en el siglo XX irrumpen las bolas de dos capas con un núcleo que podía ser sólido o líquido y estaba recubierto con caucho, que permitía golpes más precisos.

El siguiente paso fue el desarrollo de las bolas de poliuretano que pueden tener hasta tres capas para una mayor estabilidad. En su capa exterior, las bolas tienen esos característicos hoyuelos que se llaman alvéolos. Los mismos perimten reducir la resistencia aerodinámica ya que disminuyen la zona de depresión que dejan detrás cuando la bola en movimiento está en contacto en el aire.

Dentro de estos aleveolos se forman pequeños remolinos, permitiendo que el aire que pasa alrededor se pega más tiempo a la superficie de la pelota, pudiendo rellenar mejor la zona de depresión.

Las reglas no establecen cuántos alveolos deben tener las bolas de golf. En su mayoría el número varía entre 250 y 450 hoyos. En promedio las bolas británicas tienen 300 alvéolos y las estadounidenses 336 alveolos.

Las bolas de golf oficiales deben ser lo más simétricas posibles y el color es mayoritariamente blanco, aunque también hay amarillas, naranjas (para situaciones de niebla) y de otros colores.

Tipos de bolas de golf

Las pelotas de golf pueden estar fabricadas en una sola pieza o en varias capas. Esta característica es clave para entender la diferencia de cada bola y cuál elegir al momento de jugar este hermoso deporte.

Las bolas de una pieza se utilizan para practicar, y no conviene usarlas durante un juego. Aunque como son las más económicas, podrías usarlas si recién empiezas.

Las bolas de dos capas son más avanzadas y proporcionan mayor estabilidad. Estas suelen ser la mejor opción si tienes un handicap alto, ya que maximizan la distancia y la durabilidad, aunque que minimizan la posibildiad de hacer golpes con efecto.

En tanto, las bolas de varias capas están pensadas para jugadores avanzados, que cuentan con un swing rápido. Las hay de 3, 4 o cinco capas y cuentan con un núcleo que puede ser sólido o líquido.

Muchos fabricantes indican la compresión de la pelota, valor que indica cuánto se va a comprimir la pelota al momento del impacto, factor que determina qué tan lejos puede llegar una bola. Las pelotas con puntos de compresión bajo son ideales para jugadores con swing no muy rápidos, mientras que las pelotas con puntos de compresión normal son mejores para quienes tienen un swuing rápido.