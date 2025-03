La Psicología del Like: Por Qué Nos Importa Tanto la Aprobación en Redes Sociales

Desde su aparición, el botón de «me gusta» en redes sociales ha transformado la manera en que nos relacionamos digitalmente. Instagram, Facebook, Twitter y TikTok han convertido este gesto en una medida instantánea de aprobación social, generando efectos psicológicos profundos en los usuarios. ¿Por qué nos importa tanto recibir likes? ¿Qué impacto tienen en nuestra autoestima y comportamiento? Para entenderlo, es necesario analizar la psicología detrás de esta validación digital.

El Like y la Recompensa Dopaminérgica

Cuando recibimos un like en una foto o publicación, nuestro cerebro libera dopamina, el neurotransmisor asociado con la recompensa y el placer. Este mecanismo es similar al que se activa con el juego, el consumo de azúcar o incluso ciertas drogas.

El psicólogo Adam Alter, profesor de la Universidad de Nueva York y autor del libro Irresistible: The Rise of Addictive Technology and the Business of Keeping Us Hooked, señala que “las plataformas digitales han sido diseñadas para maximizar la cantidad de retroalimentación positiva que recibimos, creando un ciclo de refuerzo que nos hace volver por más”. En otras palabras, los likes actúan como pequeñas recompensas que refuerzan nuestro comportamiento y aumentan nuestra dependencia de las redes.

La Aprobación Social en la Era Digital

Desde un punto de vista sociológico, la necesidad de aprobación no es algo nuevo. Según el sociólogo Erving Goffman, en su obra La Presentación de la Persona en la Vida Cotidiana, las interacciones humanas pueden entenderse como una «representación teatral», donde constantemente ajustamos nuestra conducta para obtener la aceptación de los demás.

Las redes sociales amplifican este fenómeno: al publicar contenido, estamos «en escena», esperando la respuesta del público en forma de likes, comentarios o compartidos. Cuanto más alta es la respuesta, mayor es la validación social que sentimos.

Likes y Autoestima: El Efecto en la Identidad Personal

Diversos estudios han encontrado una correlación entre la cantidad de likes y la percepción de autoestima, especialmente en adolescentes y jóvenes adultos. Un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) demostró que los cerebros de los adolescentes reaccionan de manera más intensa a los likes en comparación con los adultos, lo que sugiere que la validación digital es particularmente influyente en etapas de desarrollo.

Además, la presión por obtener más likes puede llevar a comportamientos como la edición excesiva para tener la foto con mas likes en instagram, la creación de una identidad idealizada y la ansiedad social derivada del miedo al rechazo o la falta de interacción.

¿Son los Likes una Falsa Aprobación?

Por otro lado, el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, en su libro La Sociedad de la Transparencia, advierte sobre el peligro de reducir la interacción humana a métricas cuantificables como los likes. Según Han, la sobreexposición y la búsqueda constante de aprobación crean una sociedad de la «hipertransparencia», donde la autenticidad se ve desplazada por la necesidad de encajar en tendencias y estándares impuestos.

Este fenómeno ha llevado a algunos usuarios e incluso a las propias plataformas a cuestionar el valor del like. Instagram, por ejemplo, ha experimentado con ocultar la cantidad de likes en algunas regiones para reducir la presión social asociada a ellos.

Los likes han redefinido la forma en que interactuamos en línea, reforzando patrones de validación social que han existido desde siempre, pero a una escala sin precedentes. Sin embargo, depender de ellos como única fuente de autoestima puede ser perjudicial.

Reflexionar sobre el impacto del like en nuestras vidas nos permite recuperar el control sobre cómo usamos las redes sociales, fomentando una relación más saludable con la tecnología y nuestra identidad digital.