La iniciativa fue elaborada por la diputada del Frente de Todos Liliana Shwindt, junto con otros colegas de su bancada y los opositores José Luis Ramón y Alejandro “Topo” Rodríguez. Además contaría con el acompañamiento del presidente del bloque oficialista, Máximo Kirchner. Se trata de un viejo reclamo de una importante cantidad de municipios bonaerenses donde el invierno es más crudo.

En la actualidad, rige el fondo fiduciario para subsidios de consumos residenciales de gas creado en el presupuesto de la administración nacional del año 2002. En el artículo 75 de esa norma se establece que este fondo tiene como objeto financiar las compensaciones tarifarias diferenciales a consumidores de la región patagónica, departamento Malargüe, en la provincia de Mendoza, y la región conocida como La Puna.

La intención del nuevo proyecto es modificar el artículo 67 del presupuesto del 2021, que prorroga por 10 años el fondo fiduciario para subsidios de consumos residenciales de gas del artículo 75. En ese punto se incorporarían 48 municipios de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Mendoza completa, parte del sur de San Juan, y del departamento de General Pedernera, en San Luis.

En caso de aprobarse este proyecto impulsado por el oficialismo, los usuarios que actualmente acceden a la “tarifa social” pagarían el gas un 50% más barato, mientras que el resto de los usuarios residenciales tendrían una rebaja del 30%.

En la provincia de Buenos Aires, los municipios abarcados por la medida son: Partido de La Costa, Pinamar, Villa Gesell, Mar Chiquita, General Pueyrredón, General Alvarado, Lobería, Necochea, Tres Arroyos, San Cayetano, Coronel Dorrego, Monte Hermoso, Coronel Rosales, Bahía Blanca, Villarino, Patagones, Tandil, Olavarría, Azul, General La Madrid, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist, Coronel Pringles, Laprida, Benito Juárez, Gonzales Chaves, General Juan de Madariaga, General Lavalle, Ayacucho, Rauch, Pellegrini, Salliqueló, Guaminí, Tres Lomas, Daireaux, Balcarce, Puán, Adolfo Alsina, Tapalqué, General Guido, Castelli, Dolores, Maipú, Tordillo, Bolívar, Pehuajó, Carlos Tejedor e Hipólito Yrigoyen.

“El acceso a la calefacción es un derecho y no puede ser que un jubilado, un trabajador independiente que la pelea todos los días en este contexto de pandemia tenga miedo de prender una estufa porque no sabe si lo podrá pagar, al implicar un amplio porcentaje de su salario. Incluye a la garrafa, que tendrá el mismo descuento, sabiendo que hay muchos lugares donde no hay red de gas natural”, refirió Schwindt.

Quienes pagarían un 50% menos de gas