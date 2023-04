El secretario general del Comité provincia de la UCR y legislador provincial de JxC, Walter Carusso, se expresó a favor de la Boleta Única para la elección a gobernador y dijo que esta herramienta “terminaría con la trampa de la boleta sábana, y haría la elección más transparente y auténtica, porque no beneficia a un candidato determinado, sino al votante.

Carusso afirmó que, con la boleta única y la elección concurrente, “ningún candidato a gobernador podría colgarse de la candidatura presidencial”.

En línea con la decisión que adoptó el Jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de convocar a elección concurrente para elegir candidato a Jefe de Gobierno de CABA con el sistema de Boleta Única, y, siguiendo lo expresado, tanto por el Presidente del Comité Nacional, Gerardo Morales, como por el Intendente de San Isidro, Gustavo Posse, el Dr. Walter Caruso, Secretario General del a UCR de la Provincia de Buenos Aires y legislador provincial, dijo que celebra “la decisión de Horacio Rodríguez Larreta”.

Además coincide con Gustavo Posse en que “la Boleta Única y la elección concurrente (con urnas separadas) debería aplicarse, también, en la provincia de Buenos Aires, porque – explicó -dicho sistema termina con la trampa de la boleta sábana, que desnaturaliza la elección, al imponer el arrastre de candidaturas nacionales por encima de las provinciales.”

Walter Carusso, a favor de la Boleta Única: “Que deje de ser una elección de segunda”

Carusso dijo además que: “Defender el sistema actual de boleta sábana, es tratar de seguir tomando la elección provincial como una elección de segunda. La provincia de Buenos Aires debería adoptar el mismo sistema para empezar a utilizar un método más transparente y auténtico, que refleje la decisión exclusiva sobre el mejor candidato a gobernador, sin que sufra la influencia de otras candidaturas, como ocurre con la boleta sábana, en la que el candidato a gobernador “se cuelga” de la candidatura presidencial que encabeza la sábana.”

Desde la UCR provincial

Carusso dijo que esta posición no solamente la expresa como legislador de JxC sino, además, y sobre todo, en su carácter de Secretario General de la UCR de la Provincia: “Ninguno puede desconocer que JxC en general y el radicalismo en particular, vienen bregando por este método, que hace mucho más clara la elección. Tengamos presente que el proyecto de Boleta Única fue presentado por todo el bloque de JxC. Es un proyecto del espacio político en pleno, y fue avalado por todos los partidos que integran JxC (la UCR, el PRO, la Coalición Cívica, etc.), así que quien se oponga o se queje, lo que hace es tratar de borrar por alguna ambición personal o sectorial, lo que ayer defendía.”

En el mismo sentido, Carusso aclaró que la decisión de Rodríguez Larreta no es una sorpresa, ni un capricho: está prevista en el Código Electoral de la Ciudad de Buenos Aires. Por fin se va a aplicar algo que se había suspendido en 2019. No se está inventando nada.” – resaltó.

Más democracia y autonomía municipal

El legislador expresó que se siente “plenamente convencido que mediante la Boleta Única y la elección concurrente (con urnas separadas) el ciudadano elige exclusivamente el candidato a gobernador que prefiere” y esto, dijo Carusso, “es una herramienta que no favorece a un candidato determinado, sino al votante en particular, que es el sentido y fin de la democracia”.

Y agregó en la misma línea que “con el mismo espíritu, deberíamos avanzar sobre las autonomías municipales, para que los vecinos de cada distrito puedan analizar los mejores candidatos a Intendente, Concejales y Consejeros escolares, sin tener que verse presionados o condicionados por una boleta que está pegada a las candidaturas nacionales y provinciales, que terminan desviando la atención de lo local a favor de los otros niveles de gobierno. La autonomía municipal está consagrada en la reforma constitucional – recordó Carusso – pero hasta el momento, no se cumplió en la Provincia de Buenos Aires.”