Wado De Pedro se solidarizó con Rodrigo Rey, arquero de Gimnasia y Esgrima La Plata, tras las burlas en el clásico por su tartamudez

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, respaldó en las últimas horas al arquero de Gimnasia y Esgrima La Plata, Rodrigo Rey, por las burlas que sufrió por su tartamudez de parte de los hinchas de Estudiantes durante el clásico platense disputado en el Estadio UNO.

Durante el transcurso del partido de fútbol Rey acusó comentarios, insultos, hasta incluso distintos pequeños proyectiles en su contra. De todas las acciones en contra del arquero las que más socavaron fueron los insultos en relación con el trastorno al habla que padece.

“Hablé con Rey sobre lo ocurrido el domingo. Coincido con él en que estas actitudes no suman como sociedad ni a nuestro fútbol. Quiero destacar su entereza ante la agresión. Cada vez son más los que levantan su voz contra la intolerancia”, dijo el funcionario, quien también tiene una dificultad similar.

Hablé con Rodrigo Rey, arquero de @gimnasiaoficial, sobre lo ocurrido el domingo. Coincido en que estas actitudes "no suman como sociedad ni a nuestro fútbol". Quiero destacar su entereza ante la agresión. Cada vez son más los que levantan su voz contra la intolerancia. https://t.co/XVOOClxDY3 — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) June 6, 2022

Insultos e incidentes una vez finalizado el partido

Tal fue el malestar generado que el mismo Rodrigo respondió de cara a la hinchada de Estudiantes golpeándose el pecho, algo que llevó a que los jugadores del local reaccionaran ante él.

“Lo que hice fue buscar mi agua, saludar e irme. No insulté a nadie ni dije nada. Pero meterse en cierta forma con una dificultad que tengo yo de chico es algo que no va, que no suma como sociedad y que no le suma a nuestro fútbol”, había explicado en diálogo con la prensa.

“Buscar hacerle daño al otro no está bueno, nunca. Ni conmigo ni con nadie. El fútbol es otra cosa. Que te puteen es algo usual, pero que se metan con algo personal no va”, dijo el arquero del equipo de La Plata, de 31 años.