Wado De Pedro buscó bajarle el tono a la interna del Frente de Todos y llamó a “aportar sensatez”

El ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, buscó en las últimas horas bajarle el tono a la nueva pelea interna del Frente de Todos y llamó a “aportar sensatez” con el objetivo de “seguir recuperando la economía” y cuidando el Gobierno para que quienes “hicieron tanto daño no vuelvan a gobernar”.

Cabe señalar que días atrás, De Pedro fue cruzado por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y por la titular de Desarrollo Social, Victoria Toloza Paz, por un presunto malestar suyo por no haber sido invitado a una reunión con Lula da Silva y organismos de Derechos Humanos.

“Desde hace días se inició un revuelo mediático sobre una situación interna del gobierno. No es mi intención seguir abonando a esa polémica”, escribió De Pedro en su cuenta de Twitter.

PIDIÓ APORAR SENSATEZ

En ese sentido, el ministro señaló que quienes “tenemos responsabilidades políticas debemos aportar sensatez, porque hay cosas más importantes en juego: seguir recuperando la economía, mejorar el poder adquisitivo de las y los argentinos y resolver los problemas de la gente”.

El ministro aseguró que “solo así lograremos ofrecer soluciones para que los que hicieron tanto daño, los que endeudaron el país y multiplicaron la pobreza, no vuelvan a gobernar”.

“Mi responsabilidad es seguir trabajando y aportando a la estrategia que comenzó en 2017 y a fortalecer el frente que construimos en 2019. Y mi compromiso es cuidarlo y ampliarlo todos los días”, completó.

El detonante de los nuevos cruces en el Gobierno fue la reunión que el presidente Alberto Fernández organizó con su par brasileño y representantes de organismos de Derechos Humanos.

De Pedro, al igual que el resto de los ministros, no fue invitado a ese encuentro, lo que habría generado malestar por su militancia en esa causa. El enojo se filtró públicamente a través de sus colaboradores, quienes hablaron de “falta de códigos”.

De Pedro es hijo de desaparecidos, fundador de la agrupación H.I.J.O.S y tiene muy fuertes vínculos con Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. Y por eso pretendía formar parte del encuentro.

SON PARTE DE UN GOBIERNO Y LO CRITICAN

La primera en reaccionar al supuesto enojo fue la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. “Es buen momento para que el ministro De Pedro pueda aclarar si esto ocurrió o no porque ponen en boca de él alguna situación como falta de códigos. Si hay falta de códigos en todo caso es en referencia de quiénes son parte de un Gobierno y critican al Gobierno”, dijo.

Además, fue contundente al afirmar que “hay que definirse si estás dentro o estás afuera y si no nos sentimos contenidos deberíamos dar un paso al costado”.

Posteriormente, Aníbal Fernández también salió al cruce de De Pedro a quien le dijo que “cuando un Presidente peronista ejerce, lo que debiera suceder del otro lado es cerrar el pico y ponerse a trabajar; o en el peor de los casos, si no está de acuerdo, dejar el lugar y correrse para que lo ocupe otro compañero”.

En ese sentido, enfatizó que “el Presidente es uno solo, representa los intereses del peronismo, y nadie tiene derecho, mucho menos el ministro del Interior, a tratar de ponerle los puntos”.

En tanto que el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, respaldó a De Pedro al hablar de los presuntos off que exponían su malestar. “Los offs nunca representan a la realidad. Hacer un análisis de un off no está bueno y menos en esos términos”, le contestó a Tolosa Paz y agregó que “Wado tiene la vocación y puede ser uno de los candidatos” a presidente.