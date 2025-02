Volcó un camión con vacas en Las Flores y vecinos faenearon algunas en plena Ruta 3

Un motociclista de 64 años identificado como Sergio Sirotka murió en el Autódromo «Juan Manuel Fangio» de Balcarce durante el 7° Encuentro Internacional Harley Davidson. El hombre perdió el control y chocó contra un montículo de tierra.

El accidente, del cual no habrían participado otros vehículos, ocurrió en horas de la tarde del sábado en momentos en que el “Harlero”, identificado como Sergio Sirotka, perdió el control de su motocicleta y tras derrapar por el asfalto chocó contra un montículo de tierra en la recta principal.

El motociclista recibió asistencia en el lugar por personal del SAME que al advertir la gravedad de los traumatismos lo trasladó de urgencia al hospital balcarceño y luego fue conducido al HPC de Mar del Plata.

Los médicos diagnosticaron un severo traumatismo craneal, otras fracturas y debieron intubarlo.

Con el correr de las horas el cuadro se agravó y en la tarde de este sábado se confirmó su deceso.

El autódromo de Balcarce está en plena ejecución de obras de modernización para poder volver a recibir a las máximas categorías de automovilismo, con una nueva infraestructura de seguridad para los pilotos.

Según las fuentes, a los participantes del encuentro les habían permitido dar una sola vuelta al circuito emplazado en la sierra La Barrosa.

Quién era Sergio Sirotka

Sergio Sirotka era dueño de una maderera en San Fernando y estaba casado con una mujer de 64 años.

Sus amigos y allegados dejaron emotivos mensajes en las redes sociales. Muchos coincidieron en que era «solidario, dispuesto a ayudar, sin pedir nada a cambio».

«Te fuiste muy temprano, muy joven primito hermoso… Todavía tenías mucha tinta en tu tintero para seguir escribiendo tu hermosa historia, muchos proyectos que querías realizar… Pero Dios quiso llevarte antes y que recorras con tu nueva moto las calles de oro que tiene preparadas para todos los que creen en Él…», escribió su prima Lidia Sirotka.

Un mecánico de San Fernando contó una anécdota para mostrar la solidaridad de Sirotka. “Hacia muy poco que había alquilado el taller nuevo. Me faltaba todoooooo. Viene Sergio al taller y me pregunta que iba a hacer con las mesas y demaás, a lo que le conteste que iba a ir armando unas mesas pero que no me daba la guita para armar todo junto. No dijo nada. Hablamos de lo que le tenia que hacer a su moto y se fue. 2 días después exactamente el 22 de noviembre del 2019 me golpean l puerta, abro y había un camión de culata lleno de maderas cortadas, cepilladas y laminadas de eucalipto de 3 cm de espesor (valen mucho dinero) y un hombre que me dice «Sergio te manda esto, dice que me ayudes a bajarlo» 30 minutos bajando tablones y placas. Nunca me dejo pagarle un peso…..y esa nota la tengo presente al lado de mis tableros de herramientas”, relató.

La comunidad de Harley Davidson realizó un sentido comunicado expresando sus condolencias: “Hoy estamos tristes. Partió uno de los nuestros, Sergio Sirotka de Buenos Aires”.

Y continuó: “Que esta publicación sea un libro de condolencias para expresar nuestro sentir”, escribieron desde la pagina La vida color de Harley, junto a un video homenaje.