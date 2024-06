Volcó un camión cargado de pollos en Ruta 31, lo saquearon y ahora los acusan de “hurto agravado”

El accidente que dejó importantes daños materiales en la vivienda se registró en la medianoche en la esquina de 17 de mayo y Martín Gil. El joven que manejaba aseguró que sufre epilepsia y que no recuerda nada sobre lo que sucedió.

Bahía Blanca: joven epiléptico tuvo una “ausencia” mientras manejaba y se incrustó en una casa https://t.co/tD3E1sDN8v #BahiaBlanca pic.twitter.com/MOTcfY1LtT — todoprovincial (@todoprovincial) June 5, 2024

Por fortuna en la habitación donde quedó incrustado el rodado no había personas por lo que nadie resultó herido.

El conductor, un joven de 21 años, dio positivo en el test de drogas en cannabis y negativo en alcoholemia.

“No estaba consciente, sufro de epilepsia, tuve una ausencia, una crisis que me llevan a hacer cosas incoherentemente. Al momento de gestionar la licencia de conducir me vio un médico y me habilitó. Me hicieron dos drager test, en el primero me dio negativo y en el segundo dio positivo”, contó el joven de 21 años a La Brújula 24.

“Vivo en este barrio, había ido a cargar nafta a la YPF de calle Don Bosco y regresaba a mi casa. A partir de la curva de calle 17 de Mayo no me acuerdo de nada”, relató.

Un vecino que presenció el choque contó que el joven conductor «no entendía qué le había pasado» y que en el momento dijo que era epiléptico

Personal de Control de Tránsito le retiró y retuvo la documentación al joven y el auto quedó a disposición del Juez de Faltas.