VIDEOS: un joven amenazó con matar al intendente de Bahía Blanca en la puerta de la Municipalidad

Un joven de 18 años con problemas de salud mental se acercó con dos cuchillos hasta el palacio municipal de Bahía Blanca y amenazó con matar al intendente Héctor Gay. Luego de ser detenido fue liberado y a los pocos minutos regresó a la Municipalidad.

Cerca del mediodía, el joven llegó hasta la Municipalidad de Bahía Blanca y al querer ingresar se enfrentó con el personal policial, manifestó querer matar al intendente y sacó dos cuchillos. Luego de una breve pelea, pudo ser reducido por los agentes y fue llevado al hospital.

Sin embargo, por ser paciente psiquiátrico el joven recobró la libertad en forma inmediata y 90 minutos más tarde de que lo hubieran detenido, se encontraba nuevamente en las escalinatas del palacio municipal. Esta no fue la primera vez que amenazó al intendente.

“Vino el sábado pasado y nos dijo que tenía una granada para matar al intendente. Hoy volvió a la mañana y, más allá de lo que se vio en las redes sociales, nos amenazó con dos cuchillos tipo navaja, cuando quería entrar. Ahora sigue suelto y lo tenemos de nuevo acá”, comentó uno de los policías que custodian el ingreso a la comuna según informó La Nueva.

“Y no es que no podemos hacer nada, pero estamos legalmente atados. Acá necesitamos que un fiscal actúe de oficio y emita una orden para que lo mantengan internado en un hospital. Miralo, es un peligro no solo para nosotros, sino para la gente y para él mismo. Tiene que venir alguien de su familia para llevárselo”, manifestó otro agente.