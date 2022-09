Video viral: una maestra de Lobos trató a sus alumnos de “anormales” y uno de ellos la filmó

Alumnos de segundo año de secundaria de la Escuela N°1 de Lobos filmaron a escondidas a la profesora de arte y denunciaron maltrato. En el video se ve a la docente diciéndole a los chicos “evidentemente no entienden, no son normales, discúlpenme”.

“Si se van a empezar a pintar con el pincel, entonces los mando a una escuela especial porque no tienen la capacidad de entender las cosas”, aseguró la docente en el video que se viralizó.

La situación denunciada ocurrió en el aula de los estudiantes de segundo año de secundaria, durante la clase de arte. Según padres de los alumnos, uno de los chicos decidió filmar a la profesora ante reiterados episodios de maltrato.

“Tienen algún problema que habrá que tomar una medicación, no sé, pero así no se puede. Evidentemente no entienden, chicos. No son normales, discúlpenme”, expresa la docente visiblemente nerviosa.

Este video llegó a las autoridades regionales de la Dirección General de Cultura y Educación que iniciaría un sumario para investigar lo sucedido.

Según trascendió, en una reunión los padres solicitaron que la profesora sea separada de su cargo pero las autoridades del colegio habrían apoyado a la docente y alegado que no corresponde filmar sin consentimiento a la profesora.

Ante la viralización de las imagenes, los directivos de la Escuela n°1 de Lobos decidieron sacar a la docente del aula en forma preventiva y asignarle tareas administrativas.