Video: quiso incendiar un local de JxC y terminó con su cuerpo en llamas

Un hombre aún no identificado atentó contra un local de Juntos por el Cambio en Morón. Al hacerlo, producto de la explosión, terminó en llamas. El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad.

El candidato a intendente de JxC Leandro Ugartemendia expresó: “Hace poco me comprometí a cerrar la Oficina de Asistencia a Delincuentes si me eligen Intendente de Morón, y hoy prendieron fuego nuestro local en Agüero. Se que este es el precio de enfrentar a los chorros y al kirchnerismo. No nos van a parar”.

Asimismo, desde Unión por la Patria, comandada a nivel local por el intendente Lucas Ghi, salieron a repudiar los hechos mediante un comunicado.

“Unión por la Patria Morón expresa su más enérgico repudio al acto vandálico contra un local de Juntos por el Cambio en la calle Agüero de Morón sur. Hechos como el registrado en esa sede partidaria resultan inadmisibles y demandan que se aceleren y profundicen las medidas para encontrar a todos los responsables del atentado, el cual afecta directamente a esa fuerza política al tiempo que degrada la convivencia democrática de los y las moronenses”, afirmaron.

Y añadieron: “Quienes durante estos 40 años de Democracia nos comprometimos y luchamos por la libre expresión de las ideas y a favor de la militancia, no podemos ni vamos a tolerar expresiones violentas de ningún tipo que atemoricen a la sociedad o intenten censurar de cualquier modo a quienes desean manifestarse políticamente. Hemos sido, a lo largo de la historia y también en estas décadas, víctimas de la intolerancia, el odio, la violencia o la persecución; padecimos en carne propia a quienes aborrecen la participación, a quienes desprecian la militancia y a quienes buscan retrotraer al país a un pasado de miedo y angustia”.

“Invitamos a todas las fuerzas, a sus dirigentes y a militantes a ser infranqueables ante éste y todos los hechos de violencia política, ya sean fruto de un accionar aislado o incentivados por quienes siempre intentaron e intentan alejar a la sociedad de la política, de manera de sacar provecho personal o sectorial de la desmovilización”, concluyeron.