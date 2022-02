VIDEO.- Militante de los derechos humanos golpeó a una mujer en Santa Clara: su pedido de disculpas causó más indignación

El presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), José Schulman, insultó y golpeó a una trabajadora de la terminal de micros de la localidad balnearia de Santa Clara del Mar (en el distrito bonaerense de Mar Chiquita). Se tomó licencia de la organización y otras agrupaciones de derechos humanos salieron a repudiarlo.

La agresión ocurrió el pasado jueves y quedó registrada por las cámaras de seguridad de la terminal. Allí se nota como Schulman se acerca a la ventanilla enojado por la demora de un micro y comienza a increpar a la empleada.

En las imágenes se ve como Schulman (vestido con una remera de LADH) primero le saca una foto a la trabajadora y a otra mujer y luego ingresa hacia atrás del mostrador y le dice a la empleada: “¿De qué te reís, pelotuda?”. Cuando ella le pide que se calme, él le pega una cachetada. Luego, ante el reclamo de que se retire responde: “No me voy una mierda. Andá vos, hija de puta”.

Tras conocerse el video, las agrupaciones Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, el CELS y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, entre otras, emitieron un comunicado en el que manifestaron su “absoluta solidaridad con la empleada agredida tanto física como verbal y psicológicamente”.

Pedido de disculpas e indignación

Schulman, por su parte, pidió disculpas a través de su cuenta personal de Facebook. “Pido públicamente disculpas por haber llevado adelante una conducta reprochable, en una terminal de ómnibus. Soy consciente de que mi comportamiento con una trabajadora fue inaceptable y nada lo justifica”, indicó.

“Como muches saben, soy discapacitado motriz y pasaron muchas horas de espera de un micro para regresar, que me produjeron un enorme dolor y me desencajaron. Eso fue verdaderamente lo que me ocurrió. Me arrepiento mucho de estas acciones, contrarias a mis convicciones y así se lo hice saber a la trabajadora”, aseguró.

Esto causó revuelo en redes sociales ya que apuntaron a Schulman de “justificarse” por la enfermedad que atraviesa. Asimismo difundieron fotos de él andando en bicicleta “contradiciendo” su discapacidad motriz a la cual él sostiene en su comunicado.