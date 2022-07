VIDEO. La Plata: “se le soltó la cadena” a un bicicletero y corrió a un cliente con un machete

Un momento de locura se vivió el último fin de semana en la ciudad de La Plata, cuando un joven tuvo que recurrir a la policía para recuperar su bicicleta ante la inexplicable reacción del bicicletero.

De acuerdo a lo relatado por el damnificado, durante la tarde del sábado se acercó a la calle 521 entre 5 y 6, para pedir que le repararan una playera suya que necesitaba el cambio de la cadena. Con un presupuesto estimado de $1.300 y una demora de dos horas, el chico se retiró del lugar para luego regresar a la hora señalada, donde se tuvo que enfrentar a una violenta situación.

Cuando volvió a buscarla luego de dos horas, como habían pactado, el bicicletero lo insultó, amenazó de muerte y corrió con un machete por la calle.

“Arrancó a decirme que me va a matar, que hoy no había ido nadie a dejar bicicletas y que no tenía ninguna”, relató el joven, quien luego llamó a la Policía.

Posteriormente, uno de los empleados de este hombre explicó que su jefe había estado alcoholizado, motivo por el cual no recordaba la visita del joven y terminó reaccionando de esta manera tan violenta.