Victoria Onetto: “Participar en política es una decisión de vida”

La flamante subsecretaria de Políticas Culturales de la provincia de Buenos Aires, contó que está es segunda experiencia en la gestión pública y planteó su visión sobre el rol del Estado en materia cultural.

“Debuté en Avellaneda siendo secretaria de Cultura y Promoción de las Artes. Y ahora, estoy muy feliz de asumir este nuevo desafío, de sumarme al gobierno de Axel Kicillof, bajo el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica con Augusto Costa”, expresó la reconocida actriz y productora teatral.

“La cultura no solamente es una herramienta poderosísima de transformación social, sino también de inclusión, entendiendo a la cultura principalmente en este contexto de pandemia, como producción y trabajo. La cultura tal cual la concebíamos, luego de esta situación que estamos viviendo, va a ser el último vagón del tren que se pondrá en movimiento. Es nuestro desafío como funcionarios, seguir encontrando herramientas para dar respuestas a la cultura y las instituciones que en este momento la está pasando mal”, aseguró.

“Desde el inicio de mi gestión en la provincia de Buenos Aires, me pareció fundamental entender que gestionar es hacer, y en ese hacer, decidir qué queremos hacer. Queremos interpelar a la sociedad, a la ciudadanía a través de distintos hechos culturales para poder sensibilizar y lograr transformaciones sociales. En este sentido, uno de los ejes fundamentales que trazo en esta gestión, tiene que ver con la memoria, la verdad y la justicia. Entendemos que memoria es futuro. Es imprescindible y fundamental mantener en agenda permanente este tema. Es necesario reconstruir nuestra historia y nuestra identidad para poder proyectarnos en un fututo. Tenemos que seguir marcando nuestra huella para que en el futuro siga siendo así”, señaló Onetto.

En cuanto a la importancia de visibilizar la diversidad desde las políticas públicas, la artista explicó que “es fundamental entender como a través de cada hecho cultural los temas de memoria, verdad y justicia están presentes y que a través de esa diversidad, a través de hechos artísticos como Teatro por la Identidad, poder interpelar a distintos elementos de públicos y generaciones para que el tema de la memoria, la verdad y la justicia no solamente siga siendo un tema de estado, sino que se transmita de generación en generación. Yo tengo una hija de catorce años y me parece primordial hablar con las nuevas generaciones para trasmitir esta historia, que no es otra cosa que nuestra historia y la de nuestro país, para que nunca más vuelva a suceder un genocidio de estado como vivimos en la Argentina”.

“La virtualidad llegó para quedarse”

Al referirse a las nuevas formas comunicacionales este contexto de pandemia, la flamante funcionaria aseguró que “la virtualidad llegó para quedarse. Es una herramienta que nos permite llegar a más público. Uno de los objetivos de mi gestión es la democratización del acceso a esos servicios culturales. Es nuestro deber y el desafío llegar a toda la ciudadanía, a los 17 millones de bonaerenses en este caso. Esta posibilidad que nos da la virtualidad y las distintas plataformas son fundamentales para seguir promoviendo estos espacios de debate y reflexión, por sobre todas las cosas, para seguir fomentando un pensamiento crítico, ayudando a promover mentes libres, porque la cultura tiene que ver con eso”.

Para finalizar, Victoria Onetto, expresó que “participar en política es una decisión de vida. Cuando entendés que la única manera de transformar las injusticias y las desigualdades es a través de la política, una tiene que tomar una decisión: o quedarte pataleando afuera o meterte desde adentro, o diciéndolo en criollo, meter las patas en el barro”.

Y remarcó: “Yo soy una mujer muy fiel a mis convicciones, a mi ideología y a mi historia. La cultura es el corazón de un pueblo y tenemos que estar más unidos que nunca apelando a la cultura de la solidaridad, de pensar en el otro, de saber que nadie se salva solo. Después de cuatro años de neoliberalismo, donde quisieron imponer una cultura del ‘sálvese quien pueda’ y la meritocracia, es fundamental y más en este tiempo de pandemia, entender que eso no va más. Nosotros venimos a proponer políticas de solidaridad, de pensar en el otro porque que nadie se salva solo”.