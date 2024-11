El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, este jueves participó junto a la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz, de la apertura de las jornadas preparatorias hacia el 4º Congreso Estado Presente: “Violencia de Género, Consumos Problemáticos y Salud Mental. Nuevos desafíos en las intervenciones».

Fue en el predio Ex BIM III de la UNLP, junto al intendente de Ensenada, Mario Secco, y las decanas de las facultades de Humanidades y Ciencias de la Educación, Ana Julia Ramírez, y de Psicología, María Cristina Piro.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Estos lugares de encuentro y reflexión se vuelven cada día más importantes por los tiempos que estamos transitando: a nivel nacional se impulsa un profundo retroceso respecto de las políticas de género, a través de la suspensión de programas y la eliminación de los presupuestos necesarios para desarrollar las distintas acciones en el territorio”.

“El Gobierno nacional quiere convencer a la sociedad de que no existe la desigualdad de género y de que la violencia contra las mujeres no tiene sus propias características, pero no les va a resultar fácil ya que hay millones de mujeres dispuestas a seguir defendiendo sus derechos”, sostuvo el Gobernador y agregó: “En la provincia de Buenos Aires no solo resistimos, sino que estamos fortaleciendo las políticas públicas que nos permitirán construir una sociedad más igualitaria y justa”.

A la jornada se inscribieron más de 1.000 personas y se recibieron más de 200 trabajos que fueron presentados y debates en distintos espacios. Durante el encuentro habrá mesas temáticas, talleres y conversatorios con ejes en violencia de género y sus vínculos con la salud mental y los consumos problemáticos; el abordaje de la masculinidad y las políticas públicas; y las violencias por razones de género hacia personas LGTBI+, entre otras.

Por su parte, Díaz remarcó: “Nos dedicamos a construir institucionalidad ya generar acciones para cambiar el paradigma de abordaje y redefinir el sistema integrado de políticas públicas en materia de lucha contra las violencias de género”. “Contamos con más de 20 programas y dispositivos que llegan a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires: tenemos la decisión, la convicción y la militancia que hacen falta para profundizar y fortalecerlos”, agregó.

“Problematizar la violencia de género es algo fundamental que debemos valorar y reforzar en el contexto actual: son indispensables estos espacios donde se piensan las políticas públicas como herramientas centrales para ampliar derechos y donde las demandas de las mayorías populares se ubican en el centro de la escena”, sostuvo la decana Ramírez.

En tanto Piro remarcó: “La violencia, los consumos problemáticos y la salud mental están en una agenda que nos convoca y que requiere de nuestro compromiso activo, porque solamente apelando a lo colectivo ya un Estado presente podremos lograr la orientación y los resultados que deseamos”.

“El crecimiento del frente de mujeres en Argentina es cada vez mayor y eso nos impulsa a trabajar conjuntamente con los distintos actores e instituciones para conseguir el modelo de sociedad que queremos”, sostuvo Secco.

Estuvieron presentes las subsecretarias de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud, Julieta Calmels; de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, Laurana Malacalza; el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi; y su par de Carlos Tejedor, María Celia Gianini.