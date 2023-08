Ustarroz e instituciones locales buscan que Mercedes se convierte en la "Ciudad de las niñas y niños"

Los investigadores del ataque a tiros cometido ayer en un supermercado de la localidad bonaerense de Cuartel V, partido de Moreno, en el que un hombre fue asesinado y una pareja resultó herida, creen que se trató de un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico, ya que se investiga si el matrimonio dueño del local se dedicaba a la comercialización de estupefacientes.

Por el crimen y las lesiones, la policía busca a dos sospechosos, uno que efectuó los disparos y otro que lo secundaba, quienes ya están identificados y habrían cometido hechos similares, añadieron los voceros consultados.

🚨 AHORA

MASACRE A LOS TIROS EN UN ALMACÉN

– Un hombre se escondió detrás de una góndola de un supermercado y desde allí disparó con su arma.

– Por los tiros fue asesinado un hombre y dos personas fueron heridas

– La víctima mortal es Milcíades Ramos.

📍Cuartel Quinto, Moreno. pic.twitter.com/VsT37Xuj4W — Vía Szeta (@mauroszeta) July 27, 2023

El hecho se registró este miércoles pasadas las 18 en el comercio "Los Hermanos", situado en Portugal y Manuela Pedraza, de Cuartel V, en zona oeste del Gran Buenos Aires, donde fue asesinado Andrés Ramos Milciades (36) y resultaron heridos los dueños del establecimiento, Gloria Beatriz Garay Martínez (37) y su pareja, Oscar Lelis Dávalos López (41).

Un muerto y dos heridos de gravedad tras un ataque a tiros en un supermercado de Moreno.



Más información acá:https://t.co/ZQcJRB9xJB pic.twitter.com/6g79BMiQQe — Zona Norte Diario (@ZonaNorteDiario) July 27, 2023

Según dijeron las fuentes a Télam, se investiga si el ataque estuvo direccionado a la pareja dueña del supermercado, de nacionalidad paraguaya, ante la sospecha de que la misma se dedicaría a la venta de estupefacientes, especialmente cocaína, lo cual es aún materia de investigación.

Las imágenes de una cámara de seguridad interna del local muestran el momento en que una persona llega hasta la puerta del supermercado y comienza a disparar, para luego darse a la fuga.

🚨EL MOMENTO DESPUÉS DEL ASESINATO EN CUARTEL V



📌 Así pedían ayuda en el supermercado de #Moreno luego de la ejecución de Andrés Milcíades, de 36 años. La cara del asesino quedó registrada en las cámaras y es intensamente buscado. #URGENTE #Homicidio #Policiales pic.twitter.com/o89Gx6NtEH — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) July 27, 2023

Personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de General Rodríguez-Moreno realizó las primeras diligencias y logró identificar a dos sospechosos oriundos de la zona sur del conurbano bonaerense, quienes son investigados por otros hechos de similares características.

El fiscal Gabriel López, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 de Moreno, se encuentra abocado al análisis de las cámaras de seguridad privadas y municipales y de las comunicaciones mediante teléfonos celulares.

"Es un caso complejo que se está investigando", afirmó a Télam un pesquisa.

Sobre los heridos, las fuentes detallaron que Dávalos López se recupera de un disparo en la zona del tórax y otro en el muslo izquierdo, mientras que su pareja, Garay Martínez, continúa en estado reservado tras ser herida de un balazo a la altura del esternón.

Para hoy está previsto que se realice la operación de autopsia al cuerpo de Ramos Milciades, quien, según un primer informe, recibió un tiro en la zona izquierda del tórax.

Amalio, un vecino de la zona, dijo a la prensa que la víctima fatal, que había comenzado hacía poco tiempo a trabajar como carnicero en el supermercado, "era inocente" y que los atacantes "se equivocaron de persona".

"Vinieron y se equivocaron de persona, estoy seguro. Acá no hubo robo, no hubo forcejeo. Como se ve, vino y le disparó directamente a la persona y a la dueña del local", agregó el vecino, quien añadió que Ramos Milciades "no discutía con nadie, era una muy buena persona, tranquila, que contaba chistes".