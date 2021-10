El objetivo de este taller es “ofrecer una instancia de formación a emprendedores, técnicos, docentes y demás interesados acerca del viverismo como emprendimiento a escala familiar y brindar las herramientas básicas para el manejo de un vivero a escala familiar”.

El taller constará de 6 encuentros presenciales que tendrán lugar los martes de 14 a 17 horas en el Vivero Municipal de Berisso, ubicado en calle 18 y 156.

Se trata de una actividad no arancelada y abierta a todo público mayor a 16 años, aunque cuenta con cupos limitados. Para inscribirse escribir un mail a viverismointafcnym@gmail.com.

El taller de Viverismo familiar

El viverismo es una actividad de índole productiva donde las principales acciones se relacionan con la producción de organismos vegetales. Los organizadores de este taller a la definición anterior le agregan la idea de que la toda la actividad sea amigable con el ambiente que nos rodea.

Por otro lado, el hecho de que sea viverismo familiar, implica que dicha actividad sea llevada adelante a una escala pequeña, en un ámbito urbano o peri-urbano y donde esta no represente la única fuente de ingreso de dicha familia, si no que contribuya a la diversificación de la fuente de ingreso y con esto contribuir a un equilibrio económico.

El presente curso tiene como finalidad brindar las herramientas necesarias para poner en funcionamiento un pequeño emprendimiento productivo de organismos vegetales.

En los últimos años se ha observado una creciente demanda de especies vegetales nativas, a lo que el mercado no puede responder ya que son muy bajos los índices de producción de estas, en este sentido esta propuesta brindará a través de la experiencia de docentes e invitados/as posibles lineamientos para su producción.

No obstante esto, como el gusto del consumidor no siempre es asimilable a las plantas nativas, este curso no solo hará hincapié en las nativas sino que también prestará atención a plantas típicas de un vivero ornamental, siendo que estas últimas poseen ciertas características que las hacen de gran valor para el viverista familiar.