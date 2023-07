Una por una, cuáles son las candidaturas a intendente que bajó la Junta Electoral de UxP en la Provincia

Varias precandidatos de los 135 distritos de la Provincia no pasaron el filtro de la Junta Electoral de Unión por la Patria por no cumplir con diferentes requerimientos legales, principalmente por la falta de avales. Algunas observaciones podrían ser subsanadas en los próximos días.

A través de la Resolución N°12, la coalición oficialista dio a conocer la observación de más de 30 listas distribuidas en las ocho secciones electorales.

“Se observan como insuficientes la presentación de las adhesiones a dichas candidaturas por lo que no es posible oficializar las listas de precandidatos a intendentes de los distritos que se detallan”, explicó el tribunal presidido por el ministro de Infraestructura, Leonardo Nardini.

Entre los motivos argüidos por la Junta, predomina la falta de avales suficientes. Sin embargo, también hubo casos en los que no se respetó la paridad de género, la lista estaba incompleta, hubo renuncias, o algunos precandidatos no cumplen con el período de residencia estipulado en la ley.

Las listas caídas en Unión por la Patria

Primera Sección

Campana – Carlos Lora (avales insuficiente)

Ituzaingó – Natalia Peluso (avales insuficiente)

José C. Paz – Rodrigo Barrios (avales insuficiente)

San Miguel – Fernando Rey (avales insuficiente)

San Miguel – Armando Bruno (avales insuficiente. No respeta paridad ni alternancia. Falta de firma de apoderados)

San Miguel – María del Carmen Flores (avales insuficiente).

Tigre – Federico Ugo (avales insuficiente. Precandidata concejal N°11 titular no cumple residencia)

Segunda Sección

Ramallo – Rosa Nieve de Nevi (avales insuficiente)

Rojas – Silvina Chehin Lahad (avales insuficiente)

Zárate – Leandro Matilla (avales insuficiente)

Zárate – Pablo Gimenez (avales insuficiente).

Tercera Sección

Berisso – Agustín Celi (avales insuficiente)

La Matanza – María Laura Ramirez (avales insuficientes. Lista incompleta. Presentaciones de renuncias)

Lanús – Víctor de Genaro (avales insuficiente)

Punta Indio – Matías Thea (avales insuficiente)

Quilmes – Gabriel Berrozpe (avales insuficiente).

Esteban Echeverría – Juan Cruz San Martín (avales insuficiente)

Esteban Echeverría – Pablo Montserrat (avales insuficiente).

Cuarta Sección

Bragado – Mariani Mariani (avales insuficiente)

Chivilcoy – Patricia Magnino (avales insuficiente)

Chacabuco – Martín Carnaghi (avales insuficiente)

Quinta Sección

General Alvarado – Paulo Tilaro (avales insuficiente. Lista incompleta por renuncias)

General Guido – Eduardo Bortolotti (avales insuficiente)

Necochea – Luis Lescano Davico (avales insuficiente)

Tandil – Jorge Coronel (avales insuficiente. Documentación incompleta)

Sexta Sección

Adolfo Alsina – Ernesto Martínez (avales insuficiente)

Coronel Suárez – Flavio Diez (avales insuficiente)

Séptima Sección

25 de Mayo – Gabriel Blanco (avales insuficiente)

Tapalqué – Juan José Benavente (avales insuficiente)

Roque Pérez – Maximiliano Sciaini (avales insuficiente)

Octava Sección

La Plata – Luis Federico Arias (avales insuficiente. Documentación incompleta).