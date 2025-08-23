Una familia chocó en Ruta 5, murieron el padre, los dos hijos y la madre está grave

Un violento choque entre un auto y un camión ocurrido en la mañana de este sábado sobre la Ruta Nacional Nº 5, en el kilómetro 389, a la altura de Pehuajó, dejó como saldo la muerte de tres de los cuatro integrantes de una familia de Comodoro Rivadavia. En el grave siniestro perdieron la vida un hombre de 40 años y sus dos hijos menores de edad. En tanto, la madre permanece internada en grave estado.

El siniestro se produjo cerca de las 8 de la mañana, en el tramo comprendido entre Francisco Madero y Juan José Paso de la Ruta 5, cuando impactaron un Fiat Argo en el que viajaba la familia oriunda de Comodoro Rivadavia (Chubut) y un camión Fiat Iveco conducido por un joven de 29 años domiciliado en Saladillo.

A raíz del choque, el automóvil quedó totalmente destruido y murieron en el acto el padre de la familia, un hombre de 40 años, y sus dos hijos menores de edad.

En tanto, la madre, de 35 años, fue trasladada de urgencia al Hospital Dr. Juan Carlos Aramburu de Pehuajó, donde permanece internada con lesiones de gravedad.

El impacto también provocó que el camión se incendiara en su totalidad. El chofer logró salir ileso gracias a la intervención de Cristian Fornes, exbombero voluntario y actual trabajador de la Cooperativa Eléctrica local, quien lo rescató de las llamas y también colaboró luego en el auxilio de la mujer herida.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Seguridad Vial, Policía Científica de Pehuajó y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Francisco Madero. Los vehículos fueron secuestrados para realizar las pericias correspondientes.

La causa fue caratulada como “Triple Homicidio Culposo y Lesiones Graves Culposas”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 8 de Pehuajó, a cargo del fiscal Pablo Schestrom.

El hecho generó consternación en la comunidad pehuajense y en la región, mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias del fatal choque.