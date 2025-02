Un temporal con ráfagas de hasta 100 km/h provocó destrozos en Mar del Plata

La Secretaría de Ordenamiento Urbano y Control -encabezada por Adrián González- y la Dirección de Tránsito -a cargo de Luciano Graña- llevaron a cabo operativos de control del transporte de larga distancia durante el último fin de semana. Los controles de alcoholemia arrojaron una veintena de positivos.

En este marco, se labraron más de 25 infracciones a micros que circulaban dentro de las localidades, incumpliendo la Ley 24449 Art. 49 Inc. B8 (por estacionar en zona urbana) y la Ordenanza Municipal 1925 Decreto 44 Sección 2da Art. 99 Cap. IV Inc. 5 (por ascenso y descenso de pasajeros en lugares no permitidos).

El accionar, que se desarrolló en distintas localidades del Partido de La Costa, permitió avanzar en la regularización del transporte, atendiendo asimismo los reclamos de vecinos por la rotura de cables y por unidades estacionadas que ocupaban rampas y entradas y salidas de garajes.

Es importante tener en cuenta que los micros deben circular por un recorrido establecido por la ordenanza municipal vigente y respetar los lugares habilitados para la carga y descarga de pasajeros.

OPERATIVOS DE ALCOHOLEMIA

Con el objetivo de preservar la vida y el cuidado del prójimo, la Secretaría de Ordenamiento Urbano y Control a cargo de Adrián González y la Dirección de Tránsito encabezada por Luciano Graña realizaron operativos de alcoholemia a lo largo del Partido de La Costa durante el pasado fin de semana.

Los controles aleatorios se llevaron a cabo en los egresos de las localidades y dentro del casco urbano. Las acciones también se extendieron a micros de larga distancia y vehículos de gran porte.

En total se realizaron 975 testeos (10 micros), con 22 positivos, 25 actas labradas y 2 secuestros. Participaron de las labores la Dirección de Tránsito, la Policía y la división de Caballería, con el apoyo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Este el detalle de los operativos del sábado 1 y domingo 2 de febrero:

San Clemente: Plaza de Calle 1 y 2 sur (entre las 00.00 y las 3.00)

140 testeos con 8 positivos.

Santa Teresita: Egreso por Av. 41 (entre las 22.00 y las 2.00)

110 testeos sin positivos.

Mar del Tuyú: Egreso por Av. 79 (entre las 22.00 y las 2.00)

245 testeos con 2 positivos.

Mar del Tuyú: Egreso por Av. 58 (entre las 22.00 y las 2.00)

120 testeos con 1 positivo.

San Bernardo: Ingreso y egreso por Av. San Bernardo (entre las 0.00 y las 3.00)

360 testeos con 11 positivos.