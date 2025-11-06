El intendente de Lezama, Arnaldo “Lalo” Harispe, anunció que a fin de año dejará su cargo porque inició los trámites para su jubilación. La decisión tiene lugar luego de una derrota electoral en septiembre que dejará a su espacio con minoría en el Concejo Deliberante.

“Tengo el inicio del trámite jubilatorio, ya tengo los años de aportes necesarios en el IPS pero no tengo fecha precisa para la jubilación”, explicó el jefe comunal, quien además fue durante ocho años delegado municipal antes de convertirse en el primer intendente de Lezama, el municipio más joven del territorio bonaerense.

Harispe señaló que su decisión fue “muy pensada” y responde a una convicción personal y política. “Es una decisión personal, creo que este cambio haría bien. Son muchos años que estuve conduciendo el municipio, 10 como intendente y otros 8 como delegado. Una renovación puede ser positiva”, sostuvo.

En su lugar asumirá la presidenta del Concejo Deliberante, Myriam Mongay, quien completará el mandato.

El intendente Harispe expresó su satisfacción por los logros alcanzados durante su gestión. “Es algo que ya venía planteando con la gente más cercana en el gabinete. Me voy muy feliz por haber podido representar a la comunidad de Lezama durante tanto tiempo y no ha sido en vano porque pudimos concretar muchas cosas”, destacó.

Asimismo, subrayó que a pesar de los contextos difíciles, el municipio logró avanzar con obras estructurales. “Muchas veces tocan períodos difíciles pero yo pude aprovechar el financiamiento de provincia y nación para avanzar con obras irrepetibles que van a quedar para siempre”, afirmó.

Nuevo escenario político en Lezama

En las elecciones de septiembre, el espacio Fuerza Patria se impuso en Lezama, mientras que el armado de Harispe, vinculado a Somos, quedó en segundo lugar.

Sobre el peso de este resultado en su decisión de dar un paso al costado, el jefe comunal explicó: “Hay un poco de cada cosa. Hay una decisión personal pero también creo que también viene bien un cambio en la intendencia y el gabinete”.

De cara al futuro político local, Harispe consideró necesario recomponer la unidad dentro del espacio opositor: “Tenemos que estar unidos los que pensamos parecidos, lo que era Juntos por el Cambio en su momento pero también con La Libertad Avanza. Creo que debemos agruparnos y es lo mejor para Lezama esa continuidad en 2027”.

Durante los próximos dos años, el oficialismo quedará en minoría en el Concejo Deliberante, lo que obligará a Mongay a buscar consensos. “Hay muchos municipios con legislativos en contra pero después los intendentes logran ganar las ejecutivas, como sucede en Chascomús”, comparó Harispe.