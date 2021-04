Un hospital de La Plata por dentro: médicos muestran el San Roque de Gonnet totalmente lleno

Médicos del Hospital San Roque de Gonnet divulgaron un vídeo para mostrar el gran nivel de saturación de pacientes con el que trabajan.

“Estamos intubado al último que teníamos sin intubar, menos de 40 años”, cuenta una médica, mientras sus compañeros trabajan atrás.

“Debido a la coyuntura se ha modificado y tenemos tres camas por habitación”, relata otro profesional mostrando un paciente con oxígeno al lado del otro.

Sabemos que la atención no es la mejor, las guardias son muy intensas, no para de caer gente y no sabemos dónde ponerlos”, asegurá otra médica entre sollozos.

Con más de 5500 casos en la última semana, La Plata es una de las ciudades con mayor tasa de contagios de Argentina.

Los once hospitales provinciales ubicados en la capital bonaerense tienen una ocupación cercana al 100%. Las clínicas privadas están todas saturadas.